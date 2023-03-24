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美國將14家中企列入未經核實清單 出口商發貨前須審慎調查

2023/3/24 10:42（3/24 10:51 更新）
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美國拜登政府23日將14家中國企業列入紅色警戒清單，強制美國出口商在向這些企業發貨前進行更審慎的盡職調查。（中新社）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國拜登政府今天將14家中國企業列入紅色警戒清單，強制美國出口商在向這些企業發貨前進行更審慎的盡職調查，因為美國官員一直無法查核列入清單的實體。

路透社報導，被列入清單可能將啟動為期60天的時限，可能會引發更嚴厲的懲罰措施。

億控國際（ECOM International）與HK P&W Industry Co Ltd是被列入清單的其中兩家企業。這兩家公司與中國駐華府大使館未立即回覆置評要求。

這項消息宣布後，美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）在聲明中說：「實施出口管制是保護美國國家安全的重要部分。我們致力運用我們手上所有的工具，來查明美國先進科技在全球各地的使用狀況。」

美國把針對美國商品出口所實施的限制措施，當作阻止北京在科技上取得進展的重要工具，加劇美中緊張關係。

監督美國出口管制的商務部，也將土耳其、阿拉伯聯合大公國、德國、保加利亞、加拿大、印尼、以色列、馬來西亞、沙烏地阿拉伯與新加坡的另18個實體列入清單。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120324

#美國
#美國商務部
#路透社
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