美眾院外委會審挺台抗中法案 一口氣通過8部

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國眾議院外委會今天一口氣通過8部挺台抗中法案，其中包括要求國務院定期檢視對台交往準則，以確保任何美國對台政策的改變，都有益深化雙邊關係。

美國國會今天聚焦中國挑戰，上午有眾議院外委會就「對抗中共侵略的世代挑戰」召開聽證會，邀請美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）等官員出席作證，晚上則換眾議院「中國問題特別委員會」舉行成立以來首場聽證會，聚焦「中共對美威脅」。（直播看這裡）

在被視為「中國日」的今天，眾議院外委會下午花費約3小時審議11部挺台抗中法案，其中8部以口頭表決方式通過。

其餘3部法案因涉及制裁負責中國偵察氣球計畫的人士、禁止中國影音分享應用程式TikTok及授權撥款成立「對抗中國惡意影響力基金」，議員之間有不同意見，提出多項修正案，留待明日上午表決。

針對台灣部分，委員會通過由眾院外委會副主席華格納（Ann Wagner）上週提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，至少每2年向國會提出報告。

華格納表示，法案將修改「 台灣保證法 」（Taiwan Assurance Act），目的是加強國會對美台關係的監督，確保任何美國對台政策的改變，都是為了深化、強化雙邊關係。

時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2021年1月卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，亦能前往駐美代表處與台官員會晤。

但華格納主張，恢復美台官員的部分交往限制，恐讓中共更有恃無恐，削弱美國對台灣的支持。她說：「國會2020年通過台灣保證法時就已清楚表明，美國需摒棄這些過時且不必要的美台交往限制。」

在抗中法案部分，委員會通過「中國不是開發中國家法案」（PRC is Not A Developing Country Act）、「停止強摘器官法案」（Stop Forced Organ Harvesting Act）及「海底電纜管控法案」（Undersea Cable Control Act）等。

眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）指出，中國利用開發中國家的地位，向世界銀行（World Bank）借貸低利率甚至零利率貸款，再轉身把錢用來進行「一帶一路」債務陷阱外交，美國應阻止這項行徑。

此外，委員會也通過一項決議案，要求中共立即釋放囚禁10多年的美國公民馬克．史威登（Mark Swidan）。

外委會今天通過的法案，接下來將送交眾議院院會審議，獲眾、參兩院通過後才能遞交總統簽署後生效。（編輯：韋樞）1120301