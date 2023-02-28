美陸軍部長：兩棲登陸不易 無中共侵台立即威脅

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美國陸軍部長沃梅斯27日表示，兩棲登陸複雜度高，即便中共過去20年大舉推進軍事現代化，仍非簡單任務。圖為去年7月28日漢光演習國軍在台東知本海邊模擬敵軍登陸海灘，快速打擊阻斷攻勢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）美國陸軍部長沃梅斯今天表示，兩棲登陸複雜度高，即便中共過去20年大舉推進軍事現代化，仍非簡單任務。她認為，目前沒有中共兩棲侵台的立即威脅。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）今天以「不只是個海空戰場，陸軍在印太的角色」為題舉辦活動，邀請沃梅斯（Christine Wormuth）與美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）出席與談。

俄烏戰爭剛滿一週年，連帶讓台海局勢成為華府焦點，但佛林說，他常提醒外界，入侵台灣沒這麼容易，不是靠轟6轟炸機或潛艦、船隻就夠，是要打造一批侵略部隊；但即便部隊順利從中國大陸整裝待發，還需橫渡台灣海峽，之後還需登陸奪島。

佛林表示，從複雜度來看，聯合登陸作戰絕非易事，需要一批非常專業、訓練有素且具良好領導的部隊。

他說：「中國正朝這方向努力，但就我來看，他們沒有10呎高（意思是並非所向無敵），還有工作要做，現在正是我們積極就嚇阻位置的時機。」

沃梅斯呼應表示，中國過去20年雖大舉推進軍事現代化，但兩棲入侵登陸島嶼作戰困難重重，她猜想連中國國家主席習近平對中國人民解放軍究竟能否成功執行任務，也有疑問。

沃梅斯說，她個人不認為目前有中共兩棲侵台的立即威脅（imminent），但美國仍須做好作戰準備，贏得戰爭；她認為，避戰最好的方式就是向中國及區域國家展示，美國確實有能力贏得戰爭。

沃梅斯說，民間許多兵棋推演結果顯示，台海若爆發衝突可能無法速戰速決，而是會變延長戰，此時彈藥存量就會是一大問題。從俄烏戰爭可見，美國必須加大軍備產量，並協助台灣打造不對稱戰力，把台灣變成難以吞下的「豪豬」（porcupine）。

她也說，若美中爆發大規模戰爭，美國本土可能也會處於危險之中，面臨包括軍事與電網網攻等非軍事攻擊威脅，美國陸軍也需為此做好準備。（編輯：郭中翰）1120228