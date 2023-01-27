分析：共軍頻武嚇台灣 恐適得其反

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圖為去年7月28日漢光演習國軍在台東知本海邊模擬敵軍登陸海灘，快速打擊阻斷攻勢。（中央社檔案照片）

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（中央社台北27日電）香港「南華早報」（SCMP）25日報導，共軍機艦益增騷擾台灣周遭海空域，以試圖阻斷台灣與美國日益強化的軍事合作關係，不過專家警告北京當局，升高對台恫嚇恐導致反效果。

報導說，中華民國國防部指出，自華府去年底核准增加對台軍事援助以來，共軍出動逾400架次軍機及80艘艦艇騷擾台灣周遭海空域。

共軍擾台情勢於去年12月25日起加劇，當天負責監控台海的解放軍東部戰區出動71架軍機及7艘艦艇，並於台灣周遭海域實施海空聯合作戰操演。

此前數日美國總統拜登（Joe Biden）簽署2023財政年度「國防授權法案」（National Defense Authorization Act, NDAA），這是助台防務現代化的方案，以制止解放軍的野心勃勃。

兩週後，解放軍又出動近60架次軍機及3艘艦艇，實施由3面鎖台的戰鬥演訓。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴指出，北京意圖藉由軍事震懾，以阻止台灣仰仗美國的軍事援助，並說：「北京應該是要使台灣民眾體認，台灣是無法自我防衛的，因共軍堅決瓦解所有外國勢力的軍事干預。」

不過台灣軍事專家亓樂義表示，北京對台施壓與恫嚇益增，台灣民眾將更加支持台美之間緊密的軍事合作，並說由拜登簽署NDAA及台美軍事合作日益透明顯示，美國挺台的承諾已轉化為實際行動。

雖然台美間的軍事交流是公開的秘密，不過美方與台灣打交道向來保持低調，於此同時，台灣的媒體則是大篇幅披露台灣與美國更緊密軍事合作的種種跡象。

本月稍早，美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College, USAWC）於臉書披露台灣軍官參訪美國賓州農業展的圖文，USAWC雖然沒有說明圖中軍官的身分，不過台灣媒體報導，他是台灣的步兵中校。

台灣自1991年起派高階軍官赴美軍事機構受訓，其中包括現任國防部長邱國正。

對於美國陸軍戰爭大學的臉書貼文，新加坡國立大學李光耀公共政策學院（National University of Singapore's Lee Kuan Yew School of Public Policy）資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出：「這是美台非官方關係非常常態的一環。」

他說，台灣媒體「對於美台安全關係的擴展、深化與強化引以為傲，而專業軍事培訓交流的成果就是其中一例」。

近期的報導另披露，USAWC聲稱，預計8月展開的下個梯次國際班次學員計畫將培訓76名高階軍官，他們來自73國及地區，包括烏克蘭、台灣與越南等。

亓樂義說，長久以來的緊張局勢和不斷升高的恫赫，已導致台灣民眾對於北京難以逆轉的厭惡，並說多數35歲以下的台灣民眾把兩岸之間視為兩個不同國家的關係。（編輯：曹宇帆）1120127