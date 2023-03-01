美眾院中國委員會首場聽證會登場 聚焦中共威脅

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美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會2月28日晚間登場，主席蓋拉格（第2排右3）開場致詞表示，美國未來10年的政策，將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已經結束。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月1日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會今晚登場，聚焦中國對美國威脅。主席蓋拉格開場表示，美國未來10年的政策，將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已經結束。

為因應中國挑戰，眾議院1月10日表決成立跨黨派「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）；委員會由24名成員組成，包括13位共和黨人，11位民主黨人，目前由共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席。

委員會選在美東時間今晚7時（台北時間3月1日上午8時）的黃金時段，以「中國共產黨對美國威脅」為題召開首場聽證會。（直播看這裡）

蓋拉格開場致詞表示，外界雖稱美中關係為戰略競爭，但這絕非「以禮相待的網球賽」，而是一場將決定21世紀人民生活樣貌的生存鬥爭，美國沒有時間浪費。

蓋拉格指出，他相信美國未來10年的政策，將為未來100年局勢奠定基礎，美國不能讓中共勝出，必須從過去錯誤中學習。他說，過去近半世紀以來，美國嘗試用交流互動贏得中國的心，以為經濟往來能帶來中共改革，如此善意卻被北京利用。

蓋拉格強調，「一廂情願的時代已經過去」，委員會不會讓中共令美國活在自滿中，或屈服於北京之下。

由於關注者眾，聽證會場地選在國會大廈的甘農會議廳（Cannon Caucus Room）；會議廳採挑高設計，總面積達約112坪，過去曾多次被拿來舉辦備受矚目活動，包括1月6日襲擊事件調查特別委員會聽證會。

由於委員會一大重點工作為教育美國大眾，讓他們對中共有更多理解，蓋拉格今天上午在國會指出，「中國問題特別委員會」聽證會將有別於其他委員會作法，會結合影片、照片、圖表等多媒體視覺輔助工具，以拉近與民眾距離，激發他們興趣。

前總統川普時期的白宮國安顧問麥馬斯特（前左）及副國安顧問博明（前右）2月28日晚間出席眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月1日

今天獲邀擔任聽證會證人的有4位，包括前總統川普（Donald Trump）時期的白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）及副國安顧問博明（Matt Pottinger）、中國異議人士魏京生的前秘書童屹、美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）也受邀與會。

川普任內敲響中國挑戰的警鐘，具軍事背景的麥馬斯特及被譽為中國通的博明在川普制定對中政策上皆擔任要角，能從行政部門角度闡述中國威脅。

童屹學生時代曾參加六四運動，親眼目睹血腥鎮壓場面，1994年因與魏京生的關係及曾參與中國民運遭捕入獄，1996年獲釋後流亡美國。她預期能在委員會揭露中國人權侵犯的重點工作上，提供關鍵證詞。

保羅曾出席過多場國會聽證會，他主張美國應提高本土製造，指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）凸顯美國在關鍵物品製造上過度仰賴中國。他也批評中國未履行世界貿易組織（WTO）義務，呼籲華府廢除賦予北京的正常貿易關係待遇。（編輯：張芷瑄）1120301