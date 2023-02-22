學者：俄烏戰爭週年 台美高層AIT總部會談深具意義

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（中央社記者游凱翔台北22日電）外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄赴AIT總部會談國安議題。學者認為，此事再次印證台美雙方已有制度化的溝通管道，在俄烏戰爭屆滿一週年，國際局勢快速變化時刻，深具意義。

外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄今天抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，就台美國安議題舉行閉門會談。

AIT總部位在維吉尼亞州北部的羅斯林（Rosslyn），在美國聯邦政府所在的哥倫比亞特區（District of Columbia，中文一般稱華府或華盛頓特區）西邊，與國務院在地鐵線僅差一站，彼此間以波多馬克河（Potomac River）相隔，但行政區劃上互不隸屬。

相較過去台美互動多高度隱密，這次會晤的特殊之處，在於出席會談的官員並不避諱媒體拍攝，事前甚至有英國金融時報先放出消息，台美官方雖未證實或做相關宣布，但也沒有否認。

據了解，台美這類國安高層祕密會談至少從柯林頓政府時代已悄悄開始，當時是由時任總統李登輝的國家安全會議祕書長丁懋時與白宮副國家安全顧問柏格（Sandy Berger）在紐約會面，柏格後來升任國安顧問，改由副手史坦柏格（James Steinberg）接手，密會才逐漸為外界所知，並有了「丁史會談」名稱。

美國近年、特別是從前美國總統川普任期開始，逐漸解除與台灣官方接觸的限制，讓兩國官員的接觸更為方便。這一方面反映雙邊關係的緊密，也反映中國對台灣的軍事威脅，讓美台官方溝通增添急迫性，因此更需要打破美國自我設限所帶來的束縛。

美國2018年實施台灣旅行法後，鬆綁過去不成文的限制，鼓勵美台官員互訪，這次吳釗燮和顧立雄前往AIT總部，且被媒體拍到，一改過去神秘作風，格外引發關注。

外交部長吳釗燮（左）與國家安全會議秘書長顧立雄（右）美東時間21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日

外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄美東時間21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談，美國副國務卿雪蔓（中）也與會。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日

政治大學外交系主任盧業中接受中央社訪問表示，雖然此為高層的例行性會議，但也再次印證台美雙方已有制度化的溝通管道，在俄烏戰爭屆滿一週年，且正值國際局勢快速變化時刻，仍有其意義。

盧業中提到，AIT與國務院的關係在這20年來更為緊密，有助台灣與美方溝通協調，雖然AIT是依照台灣關係法成立，定位為台美間的非官方互動，但現在能看到官方性質的交流愈來愈被凸顯，這都是美台關係持續增進的實證；雖然有部分外界解讀美國在打台灣牌，但單純與川普相比，拜登打牌的方式與技巧更高明，不僅具象徵意義，更包含實質意涵。

前外交部長程建人則告訴中央社記者，台美雙方舉辦此會議具有一定重要性，其涉獵的問題無所不包，包括國安、外交、經濟貿易；吳釗燮與顧立雄進入AIT時被媒體拍攝，確實也有對外、對內宣傳的功用，畢竟現在與過去的世界局勢已大為不同。（編輯：翟思嘉）1120222