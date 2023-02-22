台美國安會談 趙怡翔：地點及公開性是重大進展

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外交部長吳釗燮（左）與國安會秘書長顧立雄（右）21日在AIT華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓等人進行國安會談 。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦台北22日電）外交部長吳釗燮等人與美方涉台事務官員在AIT華盛頓總部，就國安議題會談。前駐美代表處政治組長趙怡翔今天說，這是重大進展，包含地點及公開性，也提醒各國應關注台海安全。

吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。雙方官員抵達時未發表評論，但對媒體鏡頭並不避諱，有別於以往極度保密作風。

對於台美高層國安會談，曾任駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員趙怡翔今天接受中央社記者訪問時說，過去高層會議普遍不會選在華府地區，通常是位於比較偏遠城市，這次雙方會議地點選在大華府地區附近，且是美國權力中心舉行，已是重大進展。

趙怡翔指出，這次會談，雙方高層不避諱媒體鏡頭，且先前就陸續有國外媒體提前報導，公開性是另一重大進展。

趙怡翔表示，國際間近期發生大事，包含俄烏戰爭將屆滿一週年，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問俄羅斯，美國總統拜登（Joe Biden）突然造訪基輔並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面等。

他接著說，在這樣世界局勢下，台美間還能舉行國安議題會談，意味美方希望外界除關注俄烏戰爭的同時，不要忘記應重視台海之間的安全。

趙怡翔指出，如他日前出席 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。 在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。 與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。 會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。 看更多 關閉 （Munich Security Conference）時，雖大會主題聚焦俄烏戰爭，但閉門、場次等會議，多次討論台海議題，許多國家擔憂中共在兩岸及區域角色的野心。

至於台灣外交人員過去與美方會談時遇到限制有哪些，趙怡翔表示，過去台灣外交人員會依循美國訂定「對台交往準則」，但相關內容已有改善，讓台美洽談地點、官員層級能夠更正常化交流。

他說，過去台美會談都會選擇閉門會議，且不對外透露相關資訊，但這次台美會談，跟過去安排不同，已是重大進展，也需要雙方高度默契。（編輯：方沛清）1120222