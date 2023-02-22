台美國安會談 立委：人事時地都有具體進展

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（中央社記者林敬殷、王揚宇、王承中台北22日電）台美國安高層會談，引發各方關注。民進黨立委認為，從人事時地四面向都有進展，凸顯台美關係不再受制於中國。國民黨立委則說，應是為台海可能的不穩定預作準備，政府應於會後對外說明。

國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等國安高層，於台北時間今天上午於美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題會面，會談長達7小時。

國際政治學者出身的民進黨立委羅致政表示，這次會談，可以從人、事、時、地四個面向觀察。時間點上，正值美中關係相對緊張的時刻，包括近來氣球事件，美國過去會擔心是否影響美中關係，或不希望中國過度反應，這次凸顯台美關係不再受制於中國。

羅致政表示，會面層級都是雙方具代表性的官員，形式上也不同於過去的蒙特婁會談，不對外公開，這次資訊半公開，相較於過去有很大的進展。地點部分，AIT只是一個平台，但距離華府那麼近，也有相當意義。

羅致政指出，會談7個小時，就是實質交流和對話，不是場面話，從出席的人涵蓋國安、外交、國防等，議題面向肯定很廣泛，加上21世紀貿易倡議，台美對話面向是多軌同步並進、全面開展。

無黨籍立委林昶佐說，這次會談就是向國際社會釋出最強烈而清晰的訊息，台美交流趨向正常而公開化，已經不會回頭；期待台美持續加強交流合作，讓台灣的國際權益能夠得到完整的保障。

民進黨立委趙天麟說，當吳釗燮以外交部長身分進入大華府地區時，代表台美關係進入新的紀元，這背後的因素就是台灣旅行法的運用及落實，而且相信有第一次後，未來就會有第二次。

國民黨立委江啟臣表示，台美高層特殊管道會談行之有年，雙方年度戰略對話，過去鮮少對外公開，這兩三年來有意無意對外釋放消息或將其檯面化，有其政治上的意涵和目的。

江啟臣說，從出席人員名單來看，應該是全面就外交、兩岸情勢和國防準備都會討論，加上近來美中關係相對緊張，若新任眾議院議長麥卡錫訪台或是總統蔡英文訪美等，都可能會引起中共反彈，雙方有必要充分溝通和情勢預判，為台海可能的不穩定預作準備。

江啟臣表示，希望政府代表返國後適時向民眾說明，安定民心與軍心。（編輯：蘇志宗）1120222