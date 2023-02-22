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首頁 / 政治

台美國安會談7小時 副國務卿及白宮官員與會

2023/2/22 08:12（2/22 08:50 更新）
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美國副國務卿雪蔓（右）、白宮印太事務協調官康貝爾（左）等美方涉台事務官員21日就國安議題，與外交部長吳釗燮及國安會秘書長顧立雄舉行會談。（中央社檔案照片）
美國副國務卿雪蔓（右）、白宮印太事務協調官康貝爾（左）等美方涉台事務官員21日就國安議題，與外交部長吳釗燮及國安會秘書長顧立雄舉行會談。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄今天在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。

吳釗燮與顧立雄今天上午約9時30分在駐美代表蕭美琴陪同下抵達AIT位於維吉尼亞州的華盛頓總部與美方官員舉行閉門會談。

美國出席官員包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、日前傳出訪台的副助理部長蔡斯（Michael Chase），傳出將接任AIT主席的白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi），以及AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人。

康貝爾（Kurt Campbell）與雪蔓（Wendy Sherman）則分別在下午1時與1時30分加入會談。金融時報（Financial Times）日前報導，美方主談人為白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與雪蔓。

今天會談時間長達7小時，至下午5時才結束，不過雙方均未對外發表談話。顧立雄和吳釗燮離開前向守候的媒體揮手致意，看得出心情很好。

金融時報日前報導，這類對話屬於美台間特殊外交對話一環，即所謂「特殊管道」，以避免引起中國憤怒反應。（編輯：周永捷）1120222

美國副國務卿雪蔓（中）前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日
美國副國務卿雪蔓（中）前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日
傳將接任美國在台協會主席的白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（中）美東時間21日出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日
傳將接任美國在台協會主席的白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（中）美東時間21日出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日
外交部長吳釗燮（左）與國家安全會議秘書長顧立雄（右）美東時間21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日
外交部長吳釗燮（左）與國家安全會議秘書長顧立雄（右）美東時間21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月22日
#白宮國安會
#雪蔓
#康貝爾
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