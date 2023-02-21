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美眾議員肯納談台灣行：強化經濟深化軍事夥伴關係[影]

2023/2/21 13:05（2/21 13:26 更新）
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總統蔡英文（右）21日在總統府接見美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）（左）訪團，就台美經貿關係、區域安全、數位發展及資訊安全等議題深入交換意見。中央社記者鄭傑文攝 112年2月21日
總統蔡英文（右）21日在總統府接見美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）（左）訪團，就台美經貿關係、區域安全、數位發展及資訊安全等議題深入交換意見。中央社記者鄭傑文攝 112年2月21日
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（中央社記者溫貴香台北21日電）美國聯邦眾議員肯納今天晉見總統蔡英文表示，此行就是要承諾美國與台灣的共同價值民主、自由；強化美台之間的經濟夥伴關係尤其是在科技領域；也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。

美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）20日率訪問團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，此行為肯納擔任國會議員後首度訪問台灣，訪團成員另包括聯邦眾議院龔薩雷斯（Tony Gonzales）、歐清傑（Jake Auchincloss）、以及傑克森（Jonathan Jackson）等議員。

肯納致詞前，首先代表美國聯邦眾議員跨黨派訪問團感謝蔡總統多年領導作為，對美國的友誼以及對訪問團的熱情款待。也說這個訪團雖然不大，卻都是重量級成員。

肯納說，這次訪問台灣就是要承諾美國與台灣的共同價值民主、自由，昨天到立法院見證台灣不同黨派的立委以及不同的觀點，雖有歧見卻能坐下來好好討論，討論方式似乎比美國國會還要和平一點，至少見證到台灣民主的具體行動。

他並說，這次訪問台灣也要強化台美之間經濟夥伴關係，因為他的選區也代表著矽谷，這次訪問台灣有幸見到台積電創辦人張忠謀，兩人坐下來一起討論如何深化美台之間的經濟夥伴關係，尤其是在科技領域，除此之外，美台之間也要深化在軍事及國防方面的夥伴關係。

肯納表示，在總統拜登領導之下的美國也持續尋求這個地區的和平，最近在為前總統卡特禱告，因為卡特最近身體狀況比較不佳，但他們深知卡特前總統任內，當時也有這樣的願景，希望促進這個地區的人權及和平。

他並說，卡特也在一中政策的框架下打造強化台灣關係的相關政策，這些政策也都進一步鼓勵著美方要進一步與台灣有更多的對話，進一步強化美台之間的共享價值，訪問團也是帶著這份願景訪問台灣，進一步促進人權、和平以及民主。（編輯：黃國倫）1120221

#肯納
#台灣
#卡特
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