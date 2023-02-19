參加慕尼黑安全會議 趙怡翔受訪籲各國加強支持台灣

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（中央社慕尼黑19日綜合外電報導）新科台北市議員趙怡翔受邀參加慕尼黑安全會議期間接受德國之聲訪問，呼籲各國加強並及早支持台灣，且讓北京當局明白，中國承擔不起對台採取軍事冒險行動的後果。

趙怡翔曾任駐美代表處政治組組長，在2022年11月的九合一選舉中當選代表大安、文山區的台北市議員。他受德國政府邀請，成為2015年以來首位受邀參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的台灣代表。

他在會議場邊接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時說，中國肯定正在改變遊戲規則，挑釁的程度甚於以往。他舉例指出，國際社會相當關注去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，但大家忘記一項事實，那就是早在1990年代就已經有美國眾議院議長訪台，當時中國並無軍事反應。

他說，因此很明顯的，中國內部發生了一些變化，中國國家主席習近平對台灣的野心有了跟過去不同的時間表，「我們對此須有所反應」。

趙怡翔指出，不僅是在台灣，他認為國際社會也必須清楚瞭解中國想要什麼，以及中國為實現目標而制定的計畫和行動，還有專注於構思阻止這種情況發生的方法。

他還說，例如在慕尼黑安全會議上，對他來說真正有趣的事情之一就是民主價值，可以看到美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等歐洲領袖都承諾繼續支援烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

他說道：「對我來說，這就是民主的價值，即是志同道合國家願意團結一致的價值。」

德國之聲記者還問道，他是否希望看到歐洲領袖為台灣提供更多實際的支持？

趙怡翔回說：「我們確實認為目前是國際社會的正確時機，尤其是世界各地的民主國家，要在這個議題上堅定發言，向中國表明如果他們採取行動，將會有後果，且他們團結一致支持台灣的民主，中國承擔不起他們想要進行的軍事冒險行動的後果。」

他還說：「因此我們認為現在是最好的時機，歐洲領袖加入參與很重要，我認為截至目前為止已經看到來自美國、日本、澳洲、英國等國家的聲音，它們都表達支持台灣海峽的安全並維護台灣民主。」

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另外，中國中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議就台灣議題回答提問，他說道：「台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。」

當時是主持人詢問王毅是否願意表明中國無意對台灣採取軍事行動，好讓國際安心，但王毅不但未正面回應，反而說出台灣自古是中國一部分這樣的話。趙怡翔說，大家都看到王毅很明顯拒絕回答主持人的問題。（譯者：陳彥鈞）1120219