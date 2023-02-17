出席慕尼黑安全會議 趙怡翔將提倡台灣安全事務

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慕尼黑安全會議將登場，民進黨台北市議員趙怡翔17日指出，非常榮幸獲選首名台灣籍的慕尼黑青年領袖代表，將與德國、立陶宛等官員小型會談，了解對台海安全的立場，並跟德國國會議員單獨會談，從中提倡台灣安全事務。（趙怡翔辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月17日

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（中央社記者劉建邦台北17日電）慕尼黑安全會議將登場，受邀出席的台北市議員趙怡翔今天指出，會與德國、立陶宛等官員小型會談，了解對台海安全的立場，並跟德國國會議員單獨會談，從中提倡台灣安全事務。

法新社日前報導，為期3天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）將在17日揭幕，出席人士包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）等。

接獲主辦單位邀請出席的前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員趙怡翔今天透過辦公室發布新聞資料指出，將與德國、新加坡、立陶宛官員進行小型會談，瞭解各國對台海安全的立場。

趙怡翔表示，非常榮幸獲選首名台灣籍的慕尼黑青年領袖代表，這次出席會議，除選擇參與印太安全、對抗假訊息、烏克蘭情勢等相關場次，且有機會與德國、新加坡國防部長及立陶宛外交部長進行小型閉門會談。

趙怡翔說，他也會與重要的德國國會議員單獨會談，將從中提倡台灣的安全事務。

趙怡翔指出，相關安排會與外交部及當地駐館保持密切聯繫，就算他已離開外交部，但為台灣的外交努力是大家共同責任，一定在會議中充分表達台灣的國家立場。

他表示，慕尼黑安全會議精神就是努力透過合作與對話化解危機，台灣與世界民主國家交流，形成共同價值陣線，這就是保護台海和平與穩定的最佳方式。（編輯：李錫璋）1120217