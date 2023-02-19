王毅慕尼黑會議談台灣 陸委會：悖離事實嚴正抗議

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（中央社記者李雅雯台北19日電）陸委會今天發出聲明，對於中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國慕尼黑安全會議上提及「台灣自古就是中國的一部分」等言論表達嚴正抗議。

陸委會19日上午發出2點聲明。第1，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會認同。中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。

第2，慕尼黑安全會議宗旨是透過對話維護和平、防止衝突風險。在世界共同譴責俄羅斯發動對烏戰爭一週年之際，各方對維護台灣安全的關注及我方捍衛主權民主的意志更為升高。北京缺乏道德勇氣譴責俄國侵略，反將全球反對威權侵略擴張的「共識」視為「雙標」，只會加深國際社會質疑反對。

陸委會強調，「我們再次呼籲中共當局調整對台脅迫思維，負責任地維護區域安全、務實理性改善兩岸關係」。

據中國外交部公布內容，王毅於當地時間18日在慕尼黑安全會議發表主旨講話後就台灣議題回答提問。

王毅表示，「台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀。想要改變這一現狀的不是我們，而是『台獨』分裂勢力」。

他說，維護台海和平必須堅決反對「台獨」，必須堅定奉行「一個中國原則」，這也是國際社會的「共識」。在烏克蘭問題上，各方強調要維護主權和領土完整；在「台灣問題」上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。（編輯：張淑伶）1120219