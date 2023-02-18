趙怡翔出席慕尼黑安全會議 籲各國別讓台灣成下個烏克蘭

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（中央社記者劉建邦台北18日電）參與慕尼黑安全會議的台北市議員趙怡翔今天表示，出席小型會議時，向多名國家元首等官員發表包含烏克蘭經驗對台影響，呼籲各國避免台灣成下一個烏克蘭，並與烏克蘭代表互動。

第59屆慕尼黑安全會議17日登場，包含10多名各國領袖、外交官與外交決策菁英齊聚德國參加為期3天的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在開場時透過視訊，將戰爭比做聖經大衛扳倒巨人歌利亞的故事，稱烏克蘭將以小勝大。

接獲主辦單位邀請出席的前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員趙怡翔今天透過臉書（Facebook）表示，除與烏克蘭代表互動，並出席烏克蘭總統澤倫斯基的視訊談話、德國及法國元首致詞，和與德國、新加坡及菲律賓國防部長的小型會議。

他說，在會議上與美國貿易代表及多名國家元首及外交部長發表看法，內容包括烏克蘭經驗對台灣的影響、民主價值的重要性，及各國要致力避免台灣成為下一個烏克蘭。

趙怡翔表示，出席澤倫斯基的視訊談話，及與烏克蘭代表的對話是讓他最感動的部分，看到澤倫斯基堅決捍衛自己國家，讓他想起台灣也有同樣守護民主價值的義務及責任，這也是他在許多場合發言的重點。

他指出，台灣堅持民主及和平，如何確保顧保民主及和平共存，就是強化自我防衛，並與世界民主國家站同一陣線。

趙怡翔分享一名歐洲國家政府高層給予回應，對方提到，有人認為這是美中間戰爭，這是錯誤認知，事實是威權體制與民主國家的衝撞，民主國家當然要站一起。

他說，聽完後感觸很深，這樣清楚概念已被較中立的歐洲人接受，但國內有很多人卻不懂，缺乏對世界宏觀，只看到眼前的政治利益。

他表示，將參與和新加坡、立陶宛的小型座談會，明天會接受德國之聲訪問，與德國國會德台協會主席會晤。他將持續為台灣的外交打拚，讓世界看見台灣。（編輯：李錫璋）1120218