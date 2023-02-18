慕尼黑安全會議 馬克宏：與俄羅斯談判時機未成熟

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（中央社慕尼黑17日綜合外電報導）歐洲大國今天在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上矢言要加強支持烏克蘭擊退俄羅斯，法國總統馬克宏強調，與俄羅斯談判的時機目前還沒成熟。

法新社報導，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭再過幾天即將屆滿1年，俄方目前在艱困的攻勢中取得了小幅進展。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）領導人聲稱在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近拿下一座村莊。巴赫姆特發生俄烏戰爭迄今打得最久、最血腥的一場戰役。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）今天稍晚承認俄羅斯已在「巴赫姆特內外取得一些實質進展」，但他表示，這座城市不具「真正的戰略價值」。

他補充表示，「我們現在估計，瓦格納有超過3萬人傷亡，包括粗估有9000人在行動中身亡」，而且有半數都是去年12月中以來陣亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在慕尼黑安全會議開幕式上激昂地呼籲盟邦加速提供支持，表示人命危在旦夕。

他說：「我們需要速度，我們的協議、交貨、限制俄國能力的決策都需要速度。」

法國總統馬克宏也齊聲呼籲盟國「強化我們對烏克蘭的支持」，來援助烏軍發動反攻。

他說：「現在不是對話的時候，因為我們有個選擇戰爭、選擇加劇戰爭、甚至選擇犯下戰爭罪並攻擊民生設施的俄羅斯。」

馬克宏還說，法國已經做好「衝突恐將延長」的準備，同時堅稱這非他所願。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則表示，德國給予的支持「旨在持久」，並呼籲盟國加快交付答應烏克蘭的重型戰車。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120218