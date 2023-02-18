更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/207
首頁 / 國際

中俄關係日益密切 北約秘書長盼團結對抗威權

2023/2/18 10:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社慕尼黑17日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天就中國與俄羅斯之間日益緊密的關係發出警告，敦促相信「民主與自由」的國家團結對抗威權力量。

法新社報導，俄羅斯去年2月24日出兵烏克蘭後，中國試圖採取中立立場，卻同時加深與俄羅斯的關係，且從未譴責俄羅斯的侵略行為。

史托騰柏格在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊說，北約「正密切關注中俄之間日益密切且更加堅固的關係。」

他說，中俄正一同舉行軍事演習與海空巡邏。

史托騰柏格表示：「當威權強國走得愈近、合作愈加緊密，更重要的是，相信民主與自由的我們在北約內團結一致，並與全球夥伴站在一起。」

他還說，中國正緊盯俄烏戰事，「如果蒲亭（Vladimir Putin）總統獲勝，將影響中國未來的評估與決策。」

法新社提到，俄羅斯在烏克蘭的戰事引發西方強權憂慮，擔心中國對台灣也想嘗試類似舉動。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等世界領袖都出席今天展開的慕尼黑安全會議。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120218

#史托騰柏格
#北約
#俄羅斯
史托騰柏格
北約秘書長震後訪土耳其 敦促批准瑞典芬蘭入會案俄稱突破烏東兩道防線 西方急增軍援
馬克宏
馬克宏會見王毅 法中同意對烏克蘭和平做出貢獻印度航空公司機隊現代化 購250架空中巴士客機
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
前英相特拉斯：各國應擬定政經軍措施支持台灣