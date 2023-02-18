中俄關係日益密切 北約秘書長盼團結對抗威權

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（中央社慕尼黑17日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天就中國與俄羅斯之間日益緊密的關係發出警告，敦促相信「民主與自由」的國家團結對抗威權力量。

法新社報導，俄羅斯去年2月24日出兵烏克蘭後，中國試圖採取中立立場，卻同時加深與俄羅斯的關係，且從未譴責俄羅斯的侵略行為。

史托騰柏格在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊說，北約「正密切關注中俄之間日益密切且更加堅固的關係。」

他說，中俄正一同舉行軍事演習與海空巡邏。

史托騰柏格表示：「當威權強國走得愈近、合作愈加緊密，更重要的是，相信民主與自由的我們在北約內團結一致，並與全球夥伴站在一起。」

他還說，中國正緊盯俄烏戰事，「如果蒲亭（Vladimir Putin）總統獲勝，將影響中國未來的評估與決策。」

法新社提到，俄羅斯在烏克蘭的戰事引發西方強權憂慮，擔心中國對台灣也想嘗試類似舉動。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等世界領袖都出席今天展開的慕尼黑安全會議。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120218