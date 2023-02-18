慕尼黑安全會議王毅見蕭茲 稱中方願全面重啟與歐洲各領域交往
（中央社記者呂佳蓉北京18日電）中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅當地時間17日會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。王毅表示，中方願全面重啟同德國及歐洲的各領域交往。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
王毅表示，中方願全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，擴大互利合作，增進相互瞭解。雙方可以積極籌備新一輪政府磋商，規劃兩國關係發展藍圖，使中德合作繼續走在世界前列。
他也指出，中德雙方應共同支持多邊主義和自由貿易，反對脫鉤斷鏈，切實維護全球產供鏈穩定。
王毅也說，中國已成功克服疫情影響，經濟呈現強勁復甦。
根據新華社報導，蕭茲稱，「很高興得知中國成功戰勝疫情，贊同儘快重啟各領域合作，儘早啟動下一輪政府磋商」。德方將堅定發展同中國的經貿關係，反對任何形式的「脫鉤」。「強勁的德中關係和經貿互利合作有利於世界的穩定和繁榮」。
報導並形容，雙方還針對烏克蘭問題「深入交換了看法」。
王毅表示，中德都是獨立自主的大國，對維護世界和平、應對全球挑戰肩負著共同責任。
他聲稱，中國始終站在和平一邊，致力於勸和促談，主張儘快停火止戰。希望德方為推動局勢降溫發揮建設性作用。
王毅展開歐洲及俄羅斯訪問。華爾街日報此前報導，在美中緊張局勢加劇及歐洲對中國日益警惕下，王毅此行任務艱鉅，有分析指他難以修好歐中關係。（編輯：陳沛冰）1120218
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