氣球事件後 分析：中美不願關係失控會找下台階

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（中央社台北18日電）中國偵察氣球事件衝擊中美互動，北京學者表示，雙方都不希望兩國關係因此失控，相信會找到適當辦法「讓雙方都下了台階」，而王毅與布林肯可能在慕尼黑見面，磋商改善關係的具體步驟。

美國總統拜登16日就中美氣球風波發表講話表示，不會為了擊落中國氣球而道歉，但希望與中國國家主席習近平直接通話，以釐清真相，並說美國不是在尋求一場新冷戰。

香港星島日報網今天引述中國社科院美國研究所研究員陶文釗表示，中美兩國元首去年底會晤時達成管控衝突、加強合作的共識，氣球事件不可能顛覆這個共識，相信兩國會找到一個適當的辦法，「讓雙方都下了台階。」

第59屆慕尼黑安全會議17日登場，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）均出席會議。美媒透露，美國正為兩人可能舉行的會晤做準備，拜登16日的講話可能是為會晤定下基調。

陶文釗認為，王毅可能與布林肯在慕尼黑見面，「現在雙方實際上都有意向會面，雖然會面不會像布林肯正式訪問中國談得那麼多，那麼深，那麼具體」。

北京大學國際關係教授王勇也分析說，拜登的數次發言都是希望氣球事件不要使兩國關係失控。從中美的處理來看，雙方一方面受到國內政治壓力而需做出一定反應，同時也都做出姿態希望加強對話，建立溝通管道和管控分歧。

王勇認為，中美雙方都在維護去年底兩國元首會晤達成的共識，緩和關係、管控分歧，相信王毅與布林肯可能在慕尼黑見面，磋商下一步改善中美關係的具體步驟。

美軍上月底發現中國偵察氣球入侵美國領空，隨後於本4日在南卡羅來納州海岸擊落氣球。美軍之後又於10至12日一連3天出動，擊落美國阿拉斯加與加拿大領空發現的不明高空物體。

氣球事件導致布林肯推遲原訂本月初對中國的訪問，兩國緊張局勢升高。（編輯：周慧盈）1120218