說中國1 / 間諜氣球風波 可望於慕尼黑會議大事化小

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看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者邱國強特稿）誰也沒想到，一顆「流浪氣球」能讓看似止跌回穩的美中關係再陷緊張。習近平沒想到，因為他事前可能根本不知道。拜登（Joe Biden）沒想到，因為事後的發展可能超乎他的預料。

在最糟糕的情況下，有人說，美中關係始於一顆小球（桌球），恐將終於一顆大球（氣球）。然而，別看美中兩國這陣子每天針鋒相對，其實雙方都想把這個「氣球風波」大事化小，小事化了。都想把這顆麻煩的白色大氣球，化成白色小桌球。

這顆偵察氣球之所以引發這麼大的風波，可說是來自美中兩國、特別是民間已形成的彼此猜疑，加上兩國官方缺乏互信，陷入制式反應，才會星火燎原，一發不可收拾。

簡單說，美中兩國官方在「氣球風波」中，基本上都被民意牽著鼻子走。雙方在強硬放話之餘，都想在檯面下好好溝通。

這是中國偵察氣球第一次飄到美國領空嗎？當然不是。把大氣層內外布置得像天網般的美軍，早就在領空多次偵察到中國的各種氣球，只是美國民眾基本不知道，或是知道了沒拍到而已。

但這次，這顆直徑相當於20層樓高的偵察氣球，卻被普通美國民眾拍下發給媒體，逼得早就知道它行蹤的美國政府被動證實，引起全國譁然，更成為全球焦點。迫於壓力，美國不得不擊落了這顆「大白」，此後又在自家和加拿大上空接連擊落了3顆「不明物體」。

同一時間，中國一開始的回應算是平和，首先承認是自家的，但只承認是民間氣象用途。然而，在美方受民意影響動作越來越大之際，中國向來一點就燃的民族主義情緒隨之上揚，回應也就越來越強硬。

其中，軍方揚言「保留使用必要手段處置類似情況的權利」；外交部接著還指控美方不到一年飄送了10多顆氣球飛越中國。

儘管如此，美國總統拜登的相關表態，淡化了中國偵察氣球的安全威脅和對美中關係的影響。而美方更對擊落的3個不明物體，作出「目前尚無證據顯示，這3個飛行物和中國或任何外國間諜偵察計畫有關」的結論，也明顯在大事化小。

那麼中方呢？很多人問，中共總書記習近平到底知不知道氣球的事？如果從美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中前，中國官媒形容此行是「中美關係小陽春」來看，應該是沒必要且不知情。而軍方施放氣球前，也沒想到會發生方向意外，更沒想到美方會大肆宣揚，因為美方以往總是默不作聲。

儘管中方慣性地針鋒相對，卻也和美方一齊找機會和解。而一個不大不小的機會來了。王毅和布林肯，都要參加即將登場的慕尼黑安全會議，且正安排會面。這個場合，也許是個讓雙方消氣、讓「大球」變成「小球」的機會。（編輯：朱建陵）1120217