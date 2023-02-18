北京駐美使館：勿讓「流浪氣球」帶偏中美關係

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（中央社台北18日電）中國偵察氣球闖入美國領空重傷兩國關係，中國駐美國大使館臨時代辦徐學淵17日在美國「華盛頓郵報」發表署名文章，呼籲美方勿讓氣球事件帶偏中美關係。

新華社17日發自美國華盛頓的報導說，徐學淵當天在華郵發表題為「中美關係不應因『流浪氣球』隨風逐流」的署名文章表示，美方對中國民用無人飛艇的處置對中美關係帶來新挑戰，也在考驗雙方能否妥善處理意外突發事件。

文章說，中美關係是世界上最重要也是最複雜的雙邊關係，歷程從來不是一帆風順，而是在不斷出現和克服困難的過程中向前發展。中美間許多問題源於戰略誤解、誤判，「飛艇誤入美境內這一不幸偶發事件演變成目前的局面是最新例證」。

文章指出，中美關係需要「全過程」管理，需要著眼大局加以實現，而中美關係大局就是兩國共同利益遠遠大於分歧的基本事實。中美關係處於困難之際，要有尊重事實、回歸理性的勇氣和智慧。中美若能妥善解決這一（氣球）事件，將向兩國人民和國際社會展示，中美能夠以相互尊重的負責任態度，來管控分歧、避免對抗。

徐學淵強調，中美合則兩利，鬥則俱傷，希望美方與中方相向而行，勿讓「流浪氣球」帶偏中美關係，採取切實措施，防止事態繼續朝著錯誤方向發展，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

美軍上月底發現中國偵察氣球入侵美國領空，隨後於本4日在南卡羅來納州海岸擊落氣球。氣球事件導致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲原訂本月初對中國的訪問，兩國緊張局勢升高。

不過，美國總統拜登16日就中美氣球風波發表講話表示，不會為了擊落中國氣球而道歉，但希望與中國國家主席習近平直接通話，以釐清真相。拜登並說美國不是在尋求一場新冷戰。

香港星島日報網今天則引述中國社科院美國研究所研究員陶文釗表示，中美兩國元首去年底會晤時達成管控衝突、加強合作的共識，氣球事件不可能顛覆這個共識，相信兩國會找到一個適當的辦法，「讓雙方都下了台階」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120218