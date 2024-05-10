中企捲入偵察氣球事件 遭美國祭貿易限制

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統拜登的政府今天將37個中國實體列入貿易限制名單，其中一些實體據稱為去年飛越美國上空的中國偵察氣球提供支援。那起事件導致美中關係更趨緊張。

路透社報導，美國商務部今天也說，將把中國電子科技集團（中國電科）旗下一些單位列入名單，因其涉嫌試圖取得美國科技，以支持中國的量子技術能力。

商務部指出，這類技術能運用在軍事上，「會對美國國安造成嚴重後果」。

之前已有媒體報導，中國電科是首要軍事設備供應商。

路透社無法立即聯繫上中國電科請求評論。中國駐華盛頓大使館未立刻回覆置評請求。

去年2月，中國的偵察氣球飄過美國上空，令華府政壇大感憤怒，並促使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消訪問中國的計畫。

美國政府今天宣布的措施顯示，拜登（Joe Biden）政府持續就偵察氣球事件懲罰北京。（譯者：楊昭彥）1130510