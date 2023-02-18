偵察氣球風波 王毅：美方要拿出解決問題的誠意

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在出席慕尼黑安全會議期間聲稱，「中國民用無人飛艇」進入美國上空是偶發意外事件，並要美方拿出解決問題的誠意。

據中國外交部官網消息，王毅是在德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上與巴基斯坦外長比拉瓦爾會面時做上述表示。

王毅聲稱，「中國民用無人飛艇」因不可抗力偏離航線進入美國上空，對於這一偶發意外事件，本應冷靜、理智和專業處理。

他宣稱，「美方無視基本事實，濫用武力、過度反應、渲染炒作，這種近乎歇斯底里的作法顯示美方對中國的偏見和無知已到了荒謬的程度」。

王毅又說，中方要求美方拿出解決問題的誠意，不要再因國內政治需要做出「荒唐無稽」的事情。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本於2月初訪問中國，但雙方因中國偵察氣球事件致使關係緊張。外界現關注，布林肯與王毅是否會在德國慕尼黑安全會議會晤，讓氣球爭端有機會緩解。

慕尼黑安全會議在當地時間17日至19日舉行。（編輯：陳沛冰）1120218