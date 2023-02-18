再談偵察氣球事件 王毅稱美國戰略誤判

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）針對偵察氣球事件，中共中央政治局委員、中央外事委辦公室主任王毅今天在慕尼黑表示，這是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判，中方要求美方拿出誠意、改善錯誤。

據中國外交部網站發布，王毅當地時間18日在德國出席慕尼黑安全會議發表主旨講話後，對美中關係與台灣問題做出回應。

王毅聲稱，外界關注近期中美關係的「無人飛艇事件」，「這其實是美國製造的一場政治鬧劇」。

他重申中方立場，稱這樣一起「意外偶發事件」，竟然在中美關係中掀起軒然大波，深層原因是「美國對中國的錯誤認知和戰略誤判」。

王毅又說，中國的對美政策清晰透明，即相互尊重、和平共處、合作共贏，在此基礎上探索兩個不同社會制度和歷史文化的大國正確相處之道；「但美國的對華政策卻截然相反，視中國為最嚴峻地緣挑戰和戰略競爭對手。」

他說，在這種錯誤中國觀主導下，美方正運用一切手段對中國進行封堵打壓。

王毅批評美國頒布的「晶片與科學法案」，動用國家力量打壓中國企業，是百分之百的單邊主義。要求美方客觀公正看待中國的發展，奉行積極務實的對華政策，和中方一道，推動中美關係重回健康穩定的軌道。

在台灣問題上，王毅則稱，要維護台海和平就必須堅決反對台獨，必須堅定奉行一個中國原則。

他宣稱，「想要改變這一現狀的不是我們，而是『台獨分裂勢力』。台獨行徑與台海和平穩定水火不容」。

王毅又說，在烏克蘭問題上，各方強調要維護主權和領土完整。在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。（編輯：楊昇儒）1120218