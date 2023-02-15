中國偵察氣球從施放到偏離航道 華郵：美早知情

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華盛頓郵報報導，中國間諜氣球（圖）1月底闖入美國空域的時候，美國軍方以及情報單位早已追蹤它近一個星期。（Chase Doak/via 路透社）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）中國間諜氣球1月底闖入美國空域的時候，美國軍方以及情報單位早已追蹤它近一個星期，看著這顆氣球從中國南部沿岸附近的總部基地起飛。這個目擊時間點比外界先前所知要早。

「華盛頓郵報」報導，美國監控人員從路徑判斷氣球本應一路飛到美國屬地關島，但它卻在這條東向航線某處出乎意料北轉。據多位美國官員說法，分析人員正在研究，中國有沒有可能原本並無意讓這顆高空偵察設備滲透至美國腹地。

由於形容的是敏感情資，這些官員以不具名方式透露，這顆氣球飛越距離關島數千英里遠的阿拉斯加州阿留申群島（Aleutian Islands），接著飄至加拿大上空並遭遇強風又被南推至美國本土。氣球從阿拉斯加州闖入美國領空後一星期，美國2月4日出動戰鬥機在南卡羅來納州外海將它擊落。

華郵報導，這段最新描述顯示出，這起讓美中關係趨緊的國際危機，可能至少在一定程度上是失誤造成的結果。

（中央社製圖）

華郵報導指出，這顆氣球從海南島升空時，美國情報及軍方單位就已經盯上了。情報分析人員無法確定氣球偏離航道是出於意外還是蓄意為之，但他們敢肯定，氣球是用來進行偵察，最大的可能性就是偵察美方在太平洋的軍事設施。

美國官員表示，氣球飛進美國空域就是侵犯主權，且它停留蒙大拿州敏感核設施上空也絕非意外。這推升了一個可能性，即就算這顆氣球是不小心飛進美國本土上空，北京當局顯然決定把握良機、嘗試蒐集情資。

美國官員表示，氣球事件只是最新一例，說明中國是如何明確地擴大自身偵察力，大從先進衛星技術小至氣球都不放過。

華郵指出，氣球艦隊是更廣泛的空中偵察工作的一部分，其中包括精密的衛星系統。分析人士認為，中國政府多年來在這方面投入了數十億美元的投資。

一位美國高階官員說，氣球艦隊「是一個單獨的計畫，是更廣大系列計畫的一環。這些計畫意在更清楚掌握美國和其他國家的軍事設施」。它似是意在「加強衛星系統」。

與此同時，美國多位官員表示，上週擊落的另外3個高空物體，無論在尺寸和能力上似乎都與這顆間諜氣球大不相同，美方尚未說明這些物體是由哪一方發射，也不清楚它們是否與中國有關。

但美國多位官員表示，偵察氣球是從地面升空的，是中國人民解放軍空軍負責項目的一環，有可能是因高空強風而偏離航道。他們表示，氣球有部分是受氣流指使，部分由遠端遙控。從氣球有多個螺旋槳和一個舵來看，它有被人為操縱的能力。

氣球升空後，華郵執行的電腦模型顯示，駛引氣流（steering currents）將它往東推過太平洋，可能飛經菲律賓和台灣之間。

1月24日左右，這顆氣球在日本以南約略1000英里的位置時，模擬顯示它開始加速並急速往北轉，這有可能是一道強力冷鋒面造成的。這道鋒面當初在中國北部、朝鮮半島和日本上空帶來異常寒冷的冷空氣。

這顆氣球1月28日進入阿拉斯加州外海的美國空域、進入加拿大，並於1月31日再度進入美國，來到愛達荷州上空。而前一天，民眾在愛達荷州右側的蒙大拿州上空看到氣球蹤影，促使地方機場停飛、美國官員同時開始考慮將它擊落。

當官員認定他們無法降低對地面人員的風險時，他們決定先按兵不動，直到氣球來到水面上空再展開行動。

分析人員仍在等待回收氣球的有效負載。這個有效負載的大小估計相當於3輛校車。第2位美國官員說，這顆氣球「看起來更像在從事蒐集工作」，但「看起來不像有什麼巨大的新功能」。

這位官員說：「間諜遊戲本身追求的就是新的偵察力以及新的管控力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1120215