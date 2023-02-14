美擊落3物體不知來源用途 與中國摩擦擴大

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美國戰機10日起在北美洲空域再擊落3枚神秘物體。華府與北京互控對方讓高空氣球飛越各自領空。（示意圖／路透社）

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（中央社華盛頓/北京13日綜合外電報導）美國今天表示，仍不清楚軍方週末擊落的3枚空中物體的來源或目的。華府與北京互控對方讓高空氣球飛越各自領空。

路透社報導，美國與加拿大官員仍在努力解釋這些物體的存在時，白宮發言人強調沒有理由認為這些是除了人造以外的物體。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「再次，沒有跡象顯示最近擊落的物體，與外星人或外星活動有關。」

這起事件是從一枚疑似中國間諜氣球飄過美國領空而引起，美軍4日在南卡羅來納州外海上空擊落這枚氣球。

美國戰機10日起在北美洲空域再擊落3枚神秘物體。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）在記者會上說：「我們還無法確切評估最近那些物體是什麼。」

五角大廈表示，美國軍機12日在休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個八角形物體；另一個物體10日在阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近的海冰上空被擊落；第3個物體是圓柱形，11日在加拿大育空（Yukon）上空遭摧毀。

柯比說，這些物體的碎片尚未尋獲，應可「讓我們得到很多資訊」。

他說，這些物體飄浮在2萬至4萬英尺高空間，被視為對空中交通構成風險，但沒有威脅到地面人員。他說，由於美國當局無法排除這些物體是用來偵察的可能性，因此予以擊落。

隨著有關當局更嚴密地檢視空域，也許在一定程度上可解釋為什麼會發現這麼多新物體。美國官員對路透社說，軍方一直在調整檢視雷達數據的方法，讓雷達能偵測到更小且緩慢移動的物體。

中國表示沒有與這3個物體有關的資訊。華府稱第一個物體是中國的偵察氣球，但中國堅稱這枚氣球是用於氣象等科研的飛艇，嚴重偏離預定航線。

中國氣球事件引爆華府怒火，讓全球兩大經濟體間原已緊繃的關係升級，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也連帶取消原定上週訪問北京的行程。

中國今天擴大與美國間關於空中偵察的爭議，聲稱2022年以來，美方的高空氣球未經中國相關部門批准，10餘次飛越中國領空。白宮否則這些說法。

中國外交部發言人汪文斌說，美國高空氣球去年非法飛越中國領空，但沒有說明這些氣球與軍事有關或用於偵察目的。

柯比在今天的白宮記者會上說：「美國並未讓偵察機進入中國領空。我不知道有任何我們操作的其他飛艇進入中國領空。」

記者追問是否有任何美國飛艇用於中國在台灣與南海聲稱擁有主權的領空時，他不願進一步說明。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120214