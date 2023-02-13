更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

金融時報：台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵空域 平均每月一次

2023/2/13 14:09（2/13 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域。圖為美國國防部2日發現入侵美國領空的中國偵查氣球。（Chase Doak/via 路透社）
英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域。圖為美國國防部2日發現入侵美國領空的中國偵查氣球。（Chase Doak/via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

一名台灣高層官員說：「它們非常頻繁地出現，數週前才剛來一次。」另一名曾聽取相關簡報的人說，這類侵略平均每月都有一次。

台灣的國防部先前只證實去年2月發生過一次類似事件，當時多顆中國氣球分成4批在台灣北部上空遊蕩。

日本、菲律賓等亞太地區其他國家也曾發現氣球入侵領空，但政府幾乎都未說明細節。

台灣頻頻發現空域出現氣球一事，令人對中國的大規模軍用氣球計畫有了新看法。美國本月4日於南卡羅來納州外海上空擊落一顆中國偵察氣球後，中國的氣球計畫引發全球關注。與此同時，中國人民解放軍也一直在強化入侵台灣所需要的武力。

許多專精兩岸關係的分析師認為，中國國家主席習近平尚未做出征戰的決定。但解放軍打造飛彈、空中和海上武力，加上以侵台為藍本的演習，並在台灣附近實施規模更大、更複雜的空中及海上軍事行動，在在讓一些美國軍方官員相信，習近平的目標是在數年內做好交戰準備。

美中關係惡化，也令人更擔心北京當局可能訴諸武力。

台灣政府官員說，在台灣空域發現的氣球，通常位於2萬英尺左右的高空，比飛越美國的氣球低得多，材質也不一樣。美國上週末又在北美空域擊落了3個物體。

依據國際法，普通氣象氣球可在不事先徵得同意的情況下，飛越其他國家空域。但台灣官員說，那些氣球的體積和載重量已超出一般氣象氣球的範圍。

在3個亞洲國家處理軍事和情報議題的官員說，台灣上空出現的氣球是由「裝備發展部」研發。這個負責武器系統的部門隸屬於中國共產黨中央軍事委員會，即中國最高軍事機關，由習近平親自擔任主席。

一名台灣官員說，「有些氣球是解放軍空軍施放，有些是解放軍火箭軍施放」，常有軍機升空去觀察氣球。曾在台灣聽取相關簡報的人和一名美國盟友說，這些氣球一直在蒐集大氣資料，供雷達和飛彈系統所用。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）副主任廖彥棻（Kitsch Liao）說：「各種特定時間的大氣細節，例如氣壓和密度，都能影響飛彈重返大氣層的精確性，一個微小的失誤將因速度而放大許多。」

他還說，同樣的問題也適用於「超視距雷達」（over-the-horizon radar），也就是中國在台灣東部水域和空域行動所需的遠程系統。

廖彥棻說：「這需要非常大量的資料供演算法運用，也因為狀況會隨季節而改變，可能每年都不一樣。所以（氣球）需要不斷回來。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120213

#台灣
#軍用氣球
#中國
延伸閱讀
中國偵察氣球後美軍3度擊落不明飛行物 調查進度一次看美國領空發現偵察氣球 鄭明典：台灣出現過2次美軍在加拿大邊界附近擊落飛行物體 2月第4次白宮：中國具有全球性間諜氣球「艦隊」遍布五大洲
習近平
伊朗總統萊希將訪問中國 盼加強雙方經濟合作中國外交部：伊朗總統14至16日訪中
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族