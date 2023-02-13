金融時報：台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵空域 平均每月一次

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英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域。圖為美國國防部2日發現入侵美國領空的中國偵查氣球。（Chase Doak/via 路透社）

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（中央社台北13日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，台灣近年數十次觀察到中國軍用氣球飛入台灣空域，次數遠比以往所知還多，令人更擔心北京當局可能正準備攻打台灣。

一名台灣高層官員說：「它們非常頻繁地出現，數週前才剛來一次。」另一名曾聽取相關簡報的人說，這類侵略平均每月都有一次。

台灣的國防部先前只證實去年2月發生過一次類似事件，當時多顆中國氣球分成4批在台灣北部上空遊蕩。

日本、菲律賓等亞太地區其他國家也曾發現氣球入侵領空，但政府幾乎都未說明細節。

台灣頻頻發現空域出現氣球一事，令人對中國的大規模軍用氣球計畫有了新看法。美國本月4日於南卡羅來納州外海上空擊落一顆中國偵察氣球後，中國的氣球計畫引發全球關注。與此同時，中國人民解放軍也一直在強化入侵台灣所需要的武力。

許多專精兩岸關係的分析師認為，中國國家主席習近平尚未做出征戰的決定。但解放軍打造飛彈、空中和海上武力，加上以侵台為藍本的演習，並在台灣附近實施規模更大、更複雜的空中及海上軍事行動，在在讓一些美國軍方官員相信，習近平的目標是在數年內做好交戰準備。

美中關係惡化，也令人更擔心北京當局可能訴諸武力。

台灣政府官員說，在台灣空域發現的氣球，通常位於2萬英尺左右的高空，比飛越美國的氣球低得多，材質也不一樣。美國上週末又在北美空域擊落了3個物體。

依據國際法，普通氣象氣球可在不事先徵得同意的情況下，飛越其他國家空域。但台灣官員說，那些氣球的體積和載重量已超出一般氣象氣球的範圍。

在3個亞洲國家處理軍事和情報議題的官員說，台灣上空出現的氣球是由「裝備發展部」研發。這個負責武器系統的部門隸屬於中國共產黨中央軍事委員會，即中國最高軍事機關，由習近平親自擔任主席。

一名台灣官員說，「有些氣球是解放軍空軍施放，有些是解放軍火箭軍施放」，常有軍機升空去觀察氣球。曾在台灣聽取相關簡報的人和一名美國盟友說，這些氣球一直在蒐集大氣資料，供雷達和飛彈系統所用。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）副主任廖彥棻（Kitsch Liao）說：「各種特定時間的大氣細節，例如氣壓和密度，都能影響飛彈重返大氣層的精確性，一個微小的失誤將因速度而放大許多。」

他還說，同樣的問題也適用於「超視距雷達」（over-the-horizon radar），也就是中國在台灣東部水域和空域行動所需的遠程系統。

廖彥棻說：「這需要非常大量的資料供演算法運用，也因為狀況會隨季節而改變，可能每年都不一樣。所以（氣球）需要不斷回來。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120213