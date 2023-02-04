美國領空發現偵察氣球 鄭明典：台灣出現過2次

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中央氣象局局長鄭明典4日在臉書指出，氣象局人員2年前曾在台北上空拍過高空探測氣球（圖）。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）美國領空出現中國的偵察氣球引發關注。中央氣象局局長鄭明典今天在臉書指出，氣象局人員在2年前也拍過；鄭明典接受中央社記者訪問時表示，同樣氣球在台灣曾出現2次。

美國繼日前公布發現一顆中國偵察氣球侵入領空後，五角大廈於當地時間3日晚間再表示，又有一顆中國偵察氣球飛越拉丁美洲。

鄭明典今天上午在臉書寫文表示，「這個氣球出現很久了！新聞中的高空探測汽球存在已久，氣象局同事在兩年前也拍過！在那之前，其他地方也有照片紀錄，很多年了。」鄭明典也附上氣象局人員拍的氣球照片。

鄭明典接受中央社記者訪問說，2020年6月，日本媒體就報導宮城縣出現不明的氣球，當時並無任何國家承認，後來有日本部落客鍥而不捨追蹤，查到氣球是在中東生產，用於通訊實驗。

鄭明典說，2021年9月、2022年3月，台北上空也出現同樣的氣球，停留時間約3小時；2021年那次，氣象局有人員拍下照片，2022年那次出現在松山機場上空，也有民眾拍到，還要求民航局取締。

鄭明典說，台灣上空出現的氣球與日本宮城縣出現的比對，完全相同，和在美國領空出現的也一樣，不是氣象探測氣球。

至於這類其他用途的氣球和氣象探測氣球有何不同，鄭明典說，氣象高空探測氣球是橡膠製，直徑約2公尺，最高飛行高度是30公里，不會飄太遠；日本、台灣、美國上空出現的這種氣球，估計直徑至少20公尺，能在高空飄行這麼遠，一定是相當特殊的材質。（編輯：陳政偉）1120204