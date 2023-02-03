中國偵察氣球入美國上空 飛過多處敏感地點、具備哪些功能一次看

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五角大廈表示正追蹤一個飛越美國本土的中國偵察氣球，由於出現地點在美國陸基核武重地，且適逢國務卿布林肯訪中前夕而引發關注。（Chase Doak/via 路透社）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）五角大廈表示正追蹤一個飛越美國本土的中國偵察氣球，由於出現地點在美國陸基核武重地並適逢國務卿布林肯訪中前夕而引發關注。專家表示偵察氣球可與人造衛星相輔相成。

● 偵察氣球現蹤何處

「華爾街日報」引述美方官員指出，這枚氣球在途經阿留申群島與加拿大後，本週稍早被飛越美國蒙大拿州民航班機上的人看到。蒙大拿州是美國陸基核子飛彈發射井重地，五角大廈稱氣球飛過多處「敏感」區域。

● 何謂間諜氣球

專家表示，過去幾十年部分國家用氣球作為偵察工具，尤其在冷戰高峰。智庫「捍衛民主基金會」高級研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，這些氣球任務多元，包含偵察、追蹤飛彈威脅及通訊鏈節點等。

辛格頓說，五角大廈去年也轉向加碼資金籌獲高空氣球，部分原因是這類氣球具備追蹤極音速武器的潛力，「在新的大國競爭時代，我們看到各方又重拾起這項冷戰工具」。

● 美方如何因應

一名美方高層表示，總統拜登已聽取相關簡報，也詢問過幕僚有關的軍事選項，但五角大廈高層建議不要擊落，因為碎片可能傷及地面平民；目前美方仍未採取擊落手段。

● 中方想蒐集的情資為何

「華爾街日報」指出現階段還不清楚中方想情蒐的目標。有鑑美國空防系統之前沒能偵測到這枚氣球，氣球很可能沒使用會曝路行蹤的雷達或其他電子傳感設備。

中國積極研發這類新式氣球與飛船。去年5月中國一個官方科研單位宣布自主研發的「極目一號」III型飛船，從海拔4300公尺的營地升空，一度達9032公尺，超越聖母峰8848公尺的高度，締造飛船大氣科學觀測新紀錄。

同為去年，中國當局為中國航空工業集團（AVIC）研製的3款特殊構型熱氣球頒證；中航工業集團是中國航太國企，美國在川普政府時期以中航客戶終端為共軍而祭出制裁，中航則稱新的熱氣球屬民用。

五角大廈表示正追蹤一個飛越美國本土的中國偵察氣球，由於出現地點在美國陸基核武重地並適逢國務卿布林肯訪中前夕而引發關注。圖為2018年珠海航展的JY-400繫留偵察氣球。中央社記者陳亦偉攝 112年2月3日

● 氣球現在何處

高層國防官員表示，這枚氣球2日傍晚仍在美國上空懸浮，但他並未透露目前氣球具體位置或行徑方向，只說氣球動向正被追蹤。

美方官員表示，中國在少數情況下曾將偵察氣球派往美國本土。近年日本上空也出現高空氣球，包含2020年一枚懸掛十字形物件的氣球飛越日本東北地區，當時日本防衛省聲稱有對氣球密切監控。

● 為何有人造衛星還要用氣球

專家圈的說法是，氣球遠比間諜衛星便宜且具有更久的滯空巡遊時間，可以慢慢移動並長時間觀察特定地區，用於補強人造衛星的短處。

包含Aerostar等美企已為軍方及民間客戶研發高空氣球數十年，供作偵察或通訊之用，尤其一些缺乏衛星覆蓋的區域。五角大廈的防務創新部門已與Aerostar簽約研發軍用氣球，業者表示他們的氣球能在原地停留數週甚至數月，使用太陽能板為氣球上的電池充電。

● 適逢布林肯將訪中 時機敏感

此事適逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定本週末訪問北京前夕。美方官員告訴華爾街日報，國務院已召見中國駐美大使館高層「傳達清晰、直白」訊息。（譯者：陳亦偉）1120203

▼蒙大拿州地方電視台KULR-8記者在推特上傳疑似中國間諜氣球的影片。