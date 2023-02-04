偵察氣球引爆外交風暴 美中關係再蒙陰影

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（中央社台北4日電）中國高空偵察氣球進入美國領空引爆外交風暴，美國國務卿布林肯延期訪中行程。專家表示，儘管先前美中關係有緩和跡象，但氣球事件強化美國國會反制中國威脅的信念，美中關係再蒙陰影。

美方高層國防官員2日表示，中國高空氣球在敏感地點上空飛行以蒐集情資，其中一個地點是蒙大拿州。美國3個核彈發射井場地之一的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）就是在蒙大拿州。

美國國務院資深官員3日表示，鑒於中國高空偵察氣球進入美國領空，明顯侵犯美國主權與違反國際法，布林肯延後週末訪中行程，待情勢允許再擇日出訪。

美國之音今天報導，中國高空偵察氣球進入美國領空的事件在美國政壇引起轟動。儘管中國稱這是一個用於氣象研究的民用設備「誤入」美國，但五角大樓肯定表示這是用於情報搜集的偵察氣球，氣球事件直接導致布林肯取消原本定於週日（5日）開始的訪中計畫。

報導引述多位專家學者在社群媒體發表的看法，其中中國問題專家利明璋（Bill Bishop）表示，「我不認為中華人民共和國的領導層明白這個偵察氣球正在華盛頓成為一場多麽巨大的政治事件，讓國會的情緒變得更加陰暗」。

代表蒙大拿州的聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）說，中國是當前世界上最重要的威脅，「我會一直保護蒙大拿州和我們的國家安全，抵禦想要代替我們成為自由世界領導者的敵手」。

前海軍飛行員騰希爾（Brynn Tennehill）認為，這是美中關係的一個低谷。當蒙大拿州的每個居民都能看見中國正在偵察美國的時候，美中雙方不可能否認這件事的存在。美國現在不得不公開反制中國來安撫民心。

「華盛頓郵報」專欄作家羅金（Josh Rogin）說，美中關係有「護欄」是一個很棒的想法，但這需要雙方都願意才行。顯然中共更感興趣的是繼續做一個侵略性擴張的種族屠殺獨裁政權，而不是友好相處。這是必須面對的冷酷現實。

但面對美國政界對氣球事件的強烈反應，也有人認為這種擔心言過其實。

專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）的播客主持人郭怡廣（Kaiser Kuo）表示：「我們什麽時候變得這麽脆弱了？一個蒙大拿上空的氣球就能破壞我們的穩定？」。

這篇報導表示，儘管此前美中關係出現緩和跡象，但美國的對中強硬派依然不斷警告中國帶來的威脅。氣球事件進一步加強了他們的信念。氣球事件對原本就已緊張的美中關係帶來新的不確定性。

中國外交部3日表示，一艘中國民用科研「無人飛艇」受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120204