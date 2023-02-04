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布林肯推遲訪中 北京：中美都沒宣布過訪問

2023/2/4 12:16
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（中央社台北4日電）中國高空偵察氣球事件導致美國國務卿布林肯延後原訂5日的訪華行程。對此，中國外交部今天表示，中美都沒有宣布過什麼訪問，「美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

中國外交部官網上午公布「發言人就美方宣布推遲美國務卿布林肯訪華行程答記者問」，對於布林肯（Antony Blinken）決定推遲訪華行程一事，作了相關回應。

中國外交部除了重申偵察氣球事件公開後中方的相關說法，也表示保持各層級接觸溝通是中美兩國元首峇里島會晤重要共識，兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。

此外，這篇答記者問還說，「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

美國五角大廈2日表示，近日發現中國高空偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資。中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。

美方未採信北京說法，強調氣球為偵察性質，布林肯也因此暫緩訪中行程。

有分析說，儘管先前中美關係有緩和跡象，但氣球事件強化美國國會反制中國威脅的信念，兩國關係再蒙陰影。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120204

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布林肯
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