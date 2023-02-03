美國領空現間諜氣球 中國認了：不可抗力誤入

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（中央社台北3日電）美國領空出現一個疑似中國的間諜氣球引發關注後，中國外交部今晚稱，近日一艘中國民用科研「無人飛艇」，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

中國外交部官網3日晚間發布「外交部發言人就中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空答記者問」的聲明稿。

據發布，記者問：據媒體報導，近日一艘中國無人飛艇出現在美國空域。中方對此有何評論？

中國外交部發言人稱，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。「中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。

中國外交部發言人並稱，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的「意外情況」。

美國國防部2日表示，正追蹤一個飛越美國本土領空的中國偵察氣球，由於它出現在美國陸基核武重地上空，並適逢美國務卿布林肯訪中前夕，因而引發國際關注。

中國外交部發言人毛寧今天下午在例行記者會被問及此事時表示，正在核實情況，並稱在真相大白前，猜測和炒作無益妥善解決問題。

中共對外官媒環球網今天稍早還發出一篇報導引述多名中國相關專家稱，這種探空氣球不可能做出如此遠距航行到美國，極可能是美國西海岸的商船釋放的；還有專家質疑可能是美國「自導自演」，藉此汙衊中國，建議美方「擊落」後，再來指責別國。

不過中國外交部今晚承認氣球確實來自中國後，環球網這篇報導已經搜尋不到顯示404。（編輯：楊昇儒）1120203