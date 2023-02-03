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機捷炸彈威脅犯嫌研判與北捷案相同 陸生境外散布恐嚇留言
首頁 / 國際

疑間諜氣球入美國領空 中國稱猜測和炒作無益

2023/2/3 17:27
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（中央社台北3日電）美國國防部正追蹤一個出現在美國空域的疑似中國間諜氣球，中國外交部今天回應正在「核實」，並稱猜測和炒作無益解決問題。此事發生在美國國務卿布林肯即將訪問北京之際，已引發關注。

據法新社報導，美方高層國防官員表示，有「高度把握」研判，這是中國高空氣球在敏感地點上空飛行以蒐集情資，其中一個地點是蒙大拿州。美國3個核彈發射井場地之一的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）就是在蒙大拿州。

這名國防官員表示，美方已透過多種管道和中方官員「接觸」，並傳達此事的嚴重性。

另外，加拿大今天也表示正與美國合作，追蹤一個高空偵察氣球，而且監控「另一起可能的類似事件」。

據路透社報導，中國外交部發言人毛寧3日下午在例行記者會被問及此事時表示，正在核實情況，並稱在真相大白前，猜測和炒作無益妥善解決問題。

此事適逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定本週末訪問北京前夕，北京和華府都已談到布林肯即將往訪，只是確切行程尚未公布，已引發外界關注。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120203

#布林肯
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