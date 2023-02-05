機密報告上月才揭外國偵監 偵察氣球侵美更引憂

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）中國偵察氣球入侵美國領空，飄過多處敏感地點後，今天遭美軍擊落。此事引發高度關切，部分是因為上月才有機密報告指出，敵對國家可能運用先進空中科技來監視美國。

「紐約時報」報導，美國官員指出，這份在上月提交國會的機密報告，至少討論兩起競爭對手使用似乎是未知尖端技術進行的空中偵監事件。報告雖未將事件歸因於任何國家，但兩名熟悉研究的美國官員表示，監視行動可能是由中國進行。

這份情報機關所稱的「不明空中現象」報告聚焦幾起據信為偵監的事件，其中部分涉及氣球，其他則涉及四旋翼無人機。

中國政府3日表示，在美國上空發現的中國氣球主要用於氣象研究，但美國官員評估這是一種蒐集裝置，儘管不是可以像中國先進偵察衛星那樣蒐集敏感資訊的蒐集裝置。

許多國家利用空中間諜技術蒐集敵對國家及盟友和夥伴的資料，但這種做法一旦出錯，可能導致外交危機和更嚴重的軍事緊張。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日取消原定週末前往北京的行程，這原本是2018年10月以來，美國最高外交官首次訪問北京。

根據五角大廈1份報告，中國軍事總體支出約為2090億美元，占國內生產毛額的1.3%，中國可能投資具軍事或情報應用的技術，更讓華府的決策高層擔憂。

美國國防官員認為中國正在監視軍事訓練場和演習，以更了解美國如何訓練飛行員以及如何進行複雜的軍事行動。官員表示，發生異常監視的地點包括美國1個軍事基地和1個海外基地。

美國官員表示，這份機密報告提到，內華達州法倫海軍航空基地（Naval Air Station Fallon）和日本的美軍陸戰隊岩國航空基地（Marine Corps Air Station Iwakuni）據信是外國監視的地點，但並未明確表示中國是這些行動的幕後黑手。

2021年以來，五角大廈調查了366起最初無法解釋的事件，並稱163起是氣球。1位美國官員表示，其中一些事件涉及先進的偵察氣球，但它們都沒有對美國軍事基地進行持續偵察。不過據兩位美國官員指出，美國政府立即辨識的間諜氣球，不包括在不明空中現象追蹤之列。

兩位官員表示，由於間諜氣球是相對基本的蒐集裝置，而其他氣球並沒有在美國領土上空逗留太久，因此它們先前並未引起五角大廈或情報機關太大關注。

目前還不清楚有多強的證據顯示中國正在使用美國不具備的先進技術，部分美國官員仍懷疑，中國是否會在美國可能發現的監視活動中，冒著暴露其最先進技術的風險。

部分官員表示，這份不明空中現象機密報告中關於敵對間諜活動的資訊，稍早即已引發關注。

對中國持強硬態度的共和黨人和民主黨人都說，這顆偵察氣球侵犯美國主權，凸顯北京威脅。聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）成員兼新任美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）認為，政府必須告訴議員更多關於其對軍事設施遭監視的了解。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120205