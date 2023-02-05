中國間諜氣球飄得慢 鄭明典：平流層暖變造成

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氣象局長鄭明典5日解釋出現在美國的中國間諜氣球為何「飄那麼慢」。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局長鄭明典今天解釋出現在美國的中國間諜氣球為何「飄那麼慢」，主要是遇上北極上空溫度陡升的「平流層暖變」現象，高層西風帶位置偏移，導致美國上空成為弱風帶。



美國戰鬥機在當地時間4日於南卡羅來納州沿岸外海擊落入侵領空的中國間諜氣球，碎片將送至維吉尼亞州聯邦調查局（FBI）實驗室進行分析。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書解釋該氣球為什麼「飄那麼慢」。他說，正常情況，中緯度高空的西風很強，氣球可能在兩天內就飄離美國本土；這幾天剛好遇上「平流層暖變」，高空西風帶位置明顯偏移，美國上空變成一個弱風帶，要一直到美國東北，快要出海前才會遇到強風。



鄭明典指出，出海後風向轉變，風速更強，若不處理，很快就會飄到歐洲上空。



鄭明典日前曾在臉書說明「平流層暖變」，是指北極上空溫度陡升，表示極渦減弱，等於高層西風減弱，這是發生在很高的平流層上的現象。



鄭明典也在1日時提醒，這次的「平流層暖變」可能對台灣天氣有影響，值得持續關注。



鄭明典日前接受中央社記者訪問時提到，2021年9月、2022年3月，台北上空也出現同樣的氣球，停留時間約3小時；2021年那次，氣象局有人員拍下照片，2022年那次則出現在松山機場上空，也有民眾拍到，還要求民航局取締。（編輯：張雅淨）1120205

美國4日在南卡附近海域上空擊落中國偵察氣球（下）。（路透社）