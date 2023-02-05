學者：台灣應發展偵察氣球部署領空 作預警輔助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北5日電）中國一枚偵察氣球飛越美國本土遭擊落。國防院學者今天表示，類似的浮空氣球具成本低、長時滯空優勢，而台灣為防衛作戰，應發展並部署領空作為預警輔助，甚至成為通信中繼，以利在戰時發揮作用。

五角大廈2日對外公布，近日於美國內陸領空發現中國高空偵察氣球，疑似蒐集情資，但因擔心地面人員安危，當時不予擊落；美國今天出動F-22戰機在南卡附近海域上空將其擊落。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌今天接受中央社訪問表示，雖然此偵察氣球可能是作為科學使用，但相關的研究成果也會用於軍事用途，其最為敏感之處在於路徑經過蒙大拿州的核武基地，且偵察氣球已非首次出現在美國，此舉明顯觸及美國紅線。

舒孝煌強調，偵察氣球漂浮於戰機較難觸及的平流層，因平流層氣流穩定，推測中國可能是在發展高空航空器，藉此獲取數據作為相關武器發展參考。

舒孝煌進一步分析，平流層高度約11至50公里，而747客機最大升限約12公里、F-22與F-16戰機約20公里，SR-71黑鳥式偵察機約24公里、已退役的協和式客機約18公里。

國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，這類浮空氣球在敵軍境內並無任何防衛能力，但台灣是防衛作戰，可發展並部署領空作為預警輔助，甚至能成為通信中繼，具操作成本低、長時間滯空等優勢；且因為材質為強化纖物組成，具有耐穿刺、耐極端溫度、漂浮於戰機難以觸及的平流層等特性，因此摧毀類似的浮空氣球並非易事。

蘇紫雲也提到，根據中共近年軍事改革觀察，操縱此氣球應為戰略支援部隊，並將相關參數提供主管海外情報的相關部門運用，其中也包括火箭軍部隊。

由於現今已有衛星等科技，中國使用冷戰時期產物用意為何，蘇紫雲認為，中國為全球第二大太空強國，共擁有約五百顆衛星，但這些衛星移動速度快，掠過目標區後得再等一小時，但氣球速度慢，可長時停留在特定區域補充衛星所抓取不到的特定氣象、目標區電磁輻射等資料，甚至隨著科技進步，小型的合成孔徑雷達也能搭載在相關氣球上。（編輯：林淑媛）1120205