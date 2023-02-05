美擊落中國偵察氣球 北京強烈不滿稱反應過度

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（中央社台北5日電）美國軍機在美東海域擊落中國偵察氣球後，中國外交部今天發布聲明，指中方對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，認為美方「反應過度」，將保留作出進一步必要反應的權利。

中國外交部官網5日發布「外交部就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明」。

聲明指出，中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。中方經核查後已多次告知美方，該飛艇屬民用性質，因不可抗力進入美國，「完全是意外情況」。

聲明說，中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。「美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。」

聲明說，中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。

美國國防部2日晚間公布發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，外界高度關注。中國外交部3日表示，一艘中國民用科研無人飛艇受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

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這顆氣球飄過北美多處敏感軍事地點，成為華盛頓和北京緊張關係的最新導火線。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原本計劃5日到6日訪問北京，並會晤中國官員，結果行程因「間諜氣球」事件生變。

美國國防部當地時間4日下午在總統拜登命令下，出動戰機於南卡羅來納州海域上方成功擊落偵察氣球。電視轉播畫面顯示，在一場小規模爆炸後，氣球向海面墜落。畫面可見軍機在附近飛行，海面也有船隻部署，以準備進行殘骸回收工作。（編輯：張淑伶）1120205