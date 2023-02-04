美專家：擊落入侵中國氣球 國際法賦法理

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國公布一枚中國高空偵察氣球侵入本土領空一事升溫至外交事件。美國智庫相關領域專家多認為，氣球所在高度屬美國領空至明，擊落氣球在法律上絕無問題。

「華盛頓郵報」報導，儘管中方說法為這是一枚用於氣象觀測的民用飛艇，但美國國防部卻認定是偵察用的間諜氣球。五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）今天在記者會表示，中國的高空偵察氣球飛越美國上空「違反國際法」。

賴德表示氣球持續朝美東的方向移動，正飛過美國大陸的中心點，「我們正監控情況並檢視各種選項」。他還說氣球下方的偵察裝置酬載頗大。美方官員形容這枚氣球的體積約為3輛學校巴士。

華郵並認為，中方回應稱「對因不可抗力誤入美國表示遺憾」，是想拿國際法中免除當事方在發生異常、不可預見事態發展責任的相關規定卸責。

福斯新聞（Fox News）引述「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級法律研究員兼國家安全法律計畫負責人史汀生（Cully Stimson）指出，美方擊落氣球在法律上絕對站得住腳。史汀生曾於美國海軍軍法處（Navy Judge Advocate General's Corps）任職30年。

史汀生說：「從交戰規則的角度來看，依國內與國際法，我們有絕對的合法權限擊落氣球。合法基礎上我們穩到不能更穩。」

史汀生說美國擊落氣球的授權可在各種武裝衝突法，以及在國際上規範戰爭、領土自衛的日內瓦公約（Geneva Conventions）裡找到。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）指出，美國領空可向上算至10萬英尺（約3萬公尺）的高空，這枚氣球目前高度約6萬英尺（約1.8萬公尺），只要氣球是無人駕駛並闖入美國領空「將其擊落屬合法」。

戰略暨國際研究中心（CSIS）「戰略科技計畫」（Strategic Technologies Program）主任路易斯（James Andrew Lewis）也認為，儘管一國領空的確切邊界在高空不易明確，但這枚中國氣球處於美國領空無庸置疑。

路易斯說：「東西要到地球軌道才不算領空，10萬英尺以下就沒什麼好說的。」（譯者：陳亦偉）1120204