外交部籲中共停止偵察氣球侵犯他國領空主權行徑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）美國國防部指控，中國高空偵察氣球侵犯美國領空疑似蒐集敏感情資。外交部今天呼籲，中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

外交部發布新聞稿指出，美國國防部於美東時間2日發布聲明指出，中國高空偵察氣球侵犯美國領空，疑似蒐集敏感情資；政府注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會。

美國國務院資深官員3日表示，鑒於中國高空偵察氣球進入美國領空，明顯侵犯美國主權與違反國際法，美國國務卿布林肯原訂週末訪中行程決定延期，待情勢允許再擇日出訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布林肯（Antony Blinken）原訂5日至6日首度以美國國務卿身分訪中，根據外媒報導，他計劃與中國國家主席習近平會晤，卻因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球侵犯美國領空疑似蒐集敏感情資，而臨時決定延期。

美國國務院一名資深官員3日在電話簡報中說明，布林肯原訂今晚啟程前往中國，但五角大廈昨晚發現中國高空偵察氣球進入美國領空；為保護敏感情資，美方隨即採取行動，透過不同層級直接與中國政府溝通，並同時知會盟國此事。（編輯：郭無患）1120204