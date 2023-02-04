更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

外交部籲中共停止偵察氣球侵犯他國領空主權行徑

2023/2/4 10:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北4日電）美國國防部指控，中國高空偵察氣球侵犯美國領空疑似蒐集敏感情資。外交部今天呼籲，中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

外交部發布新聞稿指出，美國國防部於美東時間2日發布聲明指出，中國高空偵察氣球侵犯美國領空，疑似蒐集敏感情資；政府注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會。

美國國務院資深官員3日表示，鑒於中國高空偵察氣球進入美國領空，明顯侵犯美國主權與違反國際法，美國國務卿布林肯原訂週末訪中行程決定延期，待情勢允許再擇日出訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

布林肯（Antony Blinken）原訂5日至6日首度以美國國務卿身分訪中，根據外媒報導，他計劃與中國國家主席習近平會晤，卻因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球侵犯美國領空疑似蒐集敏感情資，而臨時決定延期。

美國國務院一名資深官員3日在電話簡報中說明，布林肯原訂今晚啟程前往中國，但五角大廈昨晚發現中國高空偵察氣球進入美國領空；為保護敏感情資，美方隨即採取行動，透過不同層級直接與中國政府溝通，並同時知會盟國此事。（編輯：郭無患）1120204

#美國
#布林肯
#中國
布林肯
南韓外長華府會布林肯 稱美韓致力強化延伸嚇阻中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它
習近平
中國偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消路透：布林肯罕見中國行 目標穩定美中關係
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族