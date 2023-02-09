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白宮：中國具有全球性間諜氣球「艦隊」遍布五大洲

2023/2/9 03:15（2/9 21:15 更新）
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白宮新聞秘書尚皮耶8日表示，中國在全球「五大洲」運作著一個間諜氣球「艦隊」。（Chase Doak/via 路透社）
白宮新聞秘書尚皮耶8日表示，中國在全球「五大洲」運作著一個間諜氣球「艦隊」。（Chase Doak/via 路透社）
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（中央社空軍一號8日綜合外電報導）白宮新聞秘書尚皮耶今天表示，中國在全球「五大洲」運作著一個間諜氣球「艦隊」。此外，紐時也引述3名美國官員所言指出，中國向全球軍事基地發送間諜氣球。

法新社報導，尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上告訴記者：「這些氣球全都是（中國）氣球艦隊的一部分，被開發用以執行監視行動。」

此外，尚皮耶也表示：「過去幾年來，五大洲國家都曾發現中國氣球。我們已針對這個議題與盟友及夥伴進行接觸。」

此外，「紐約時報」（The New York Times）也報導，根據3名美國官員，美國情報單位評估認為，中國間諜氣球計畫是全球監控任務的一部分，旨在收集全世界國家的軍事能力資訊。

上週，一顆載有精密設備的中國白色巨大氣球飛經美國本土上空，之後美國總統拜登下令軍方，在大西洋東岸外海擊落這顆氣球。

中國當局堅稱，這顆氣球僅是作為氣象研究之用，但五角大廈指稱，這顆氣球執行了高科技間諜行動。（譯者：陳正健）1120209

#中國
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