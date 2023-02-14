F-22擊落中國偵察氣球 機動性高可輕易鎖定緩慢移動物體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為擊落日前出現在美國上空的偵察氣球，美國動用堪稱戰機中「超級跑車」的F-22。圖為F-22同型機。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）一架F-22戰機日前在大西洋上空5萬8000英尺擊落一枚巨大氣球。為擊落這顆氣球，美國動用堪稱戰機中「超級跑車」的F-22，以及配備紅外線導航系統的AIM-9X響尾蛇飛彈。

法新社報導，F-22設計目的為在作戰中壓制敵機，但這顆疑似中國施放來窺探美國機密場址的氣球，不太可能是F-22第一次在空中擊落的目標，也不會是最後一次。

接下來數天，F-22再次出動，在阿拉斯加州附近和加拿大上空各擊落一個不明物體；然後，又有一架F-16戰機在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落第4個物體。

F-22是美國武器庫中最昂貴的飛機之一，近日在美國和加拿大領空出現多個被擊落物體，替F-22和負責北美安全的軍事司令部提供了對付目標的難得機會。

美國將領范赫克（Glen VanHerck）告訴記者：「我認為這是北美航太防衛司令部（NORAD）或美國北方司令部（NORTHCOM）第一次在美國或美洲空域內針對空中物體採取動態行動。」范赫克同時擔任這兩個司令部的司令。

北美航太防衛司令部是由美國和加拿大聯合組成的防空機構，成立於冷戰高峰期，但大眾對這個單位最熟悉的功能或許是每年耶誕節追蹤耶誕老人雪橇的傳統。

美國北方司令部則負責美國防禦，於2001年911恐怖攻擊事件後才創立，比北美航太防衛司令部晚得多。

媒體近期大幅報導戰機擊落氣球和其他物體的相關新聞，但北美戰機更常見的功能是攔截靠近美國空域的俄羅斯飛機。

F-22是美國戰機中的「超級跑車」，採用匿蹤技術，可避開敵方雷達追蹤，且發動機上不需要後燃器和推力向量噴嘴，即可超音速飛行，因此機動性更高。

所有這些功能的設計目的都是用來讓戰機在空戰中所向披靡，鎖定一個像氣球這樣緩慢移動的物體，就顯得易如反掌。

美國空軍表示，F-22的研發計畫始於1980年代，但直到2001年才進入初步生產，且僅少量製造，總共不到200架，每架價值1.43億美元（約新台幣43.2億元）。

自從F-22於2005年開始服役以來，尚未出現需要在大規模空戰中對上敵機的狀況。

2014年，美國在中東對抗極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）期間，首度將F-22投入戰場，用來空襲聖戰士。

在近日事件中，擊落一枚氣球和另外3個物體的戰機全都用上另一項先進技術的產物，也就是新型AIM-9X響尾蛇飛彈，上面配備了紅外線導航系統。

范赫克說，由於小型物體不易追蹤，因此使用須以雷達引導的飛彈「成功概率較小」，而動用飛機上的機砲又有飛入碎片的風險，所以AIM-9X響尾蛇飛彈成了「對付我們所見物體所選擇的武器」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120214