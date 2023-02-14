情蒐科研國安監控 美國也廣用偵察氣球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一顆中國間諜氣球日前入侵美國領空，4日在大西洋上空被美軍戰機擊落。（Chase Doak/via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國指控中國偵察氣球闖入領空引發外界關注大國間諜報攻防。據業界、卸任官員與政府檔案顯示，美軍與文職機構也長年使用氣球，從國安、科研、蒐集情報等用途廣泛。

「華爾街日報」指出，儘管美國不乏發送氣球飛越他國的往例，但外界對相關影響與範疇所知有限。較為人所知者是1950年代冷戰期間，美國執行所謂「白鯨計畫」（Project Moby Dick）－空飄裝有相機的氣球飛越當時蘇聯領空，之後改用U-2高空偵察機。

中國外交部13日表示，2022年初以來美國氣球闖入中方領空已十多次，但白宮否認中方一切指控。

分析人士指出，美國近日接連擊落據稱為間諜氣球的物體並與中方外交齟齬，可能激發政府和民間部門有更大興趣製造、偵測這類偵察氣球。

2000年代初擔任美國空軍參謀長的退役將領瓊珀（John Jumper）說：「我們正看到一場近太空（near space）的開發競賽。」瓊珀在空軍參謀長任內主責軍用航太技術研發。

瓊珀指出，相比高度較低的飛機空域及更高的外太空，一般定義為距地面6萬到33萬英尺（2萬到10萬公尺）空域的近太空長久以來被視為「一片荒漠」。

美國政府長年使用偵察氣球刺蒐情報，並把用途拓展到其他範疇。五角大廈幾十年來使用裝有雷達的繫留氣球，懸浮於1萬到1萬5000英尺（約3000到4500公尺）的空中監控美國南部邊境和進入墨西哥灣、加勒比海的毒品走私路徑。這類偵察氣球滯空時間遠勝無人機，利於長時間監控。

氣球還能搭載電子光學相機監控從紫外線到遠紅外線等電磁頻譜，或搭載雷達偵測大範圍地面動態；氣球也能裝麥克風捕捉聲音並確定音源與來向，像是如此就能標定某座迫擊砲，另可裝其他傳感器截收電子通信。

世界各地的氣象學家每天會施放天氣氣球2次，蒐集大氣溫度、壓力、溼度等數據，供短期天氣預報及長期氣候預測。這類簡單的乳膠氣球可攜帶不到1公斤的無線電觀測裝置空飄到11萬5000英尺（約3萬5000公尺）的高空將數據傳回地面，約飛行2小時後會自行破裂。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在北美與太平洋島嶼共操作92枚氣象氣球，他們13日表示全數氣球到這個週末一切正常。

美國國家航空暨太空總署（NASA）和其他西方國家的研究機構也會操作巨型研究氣球，這類氣球會在高達 12萬英尺（3萬6500公尺）的平流層環繞地球一圈。 這類氣球航高遠超過民航客機（通常多在3萬到4萬英尺），可提供無人機與高空偵察機無法獲得的大氣、化學及天文觀測等重要資訊。

按相關業界專家和美國政府的看法，氣球的吸引力在於可容易改搭載最新傳感器和監控技術重新「披掛上陣」，成本遠低於衛星，且比飛機滯空時間長得多。

位於亞利桑那州的民營探空企業World View Enterprises公司執行長哈特曼（Ryan M. Hartman）說：「如今平流層成為新競逐場域的態勢至明。」哈特曼的公司過去10年執行120多次高空氣球任務，檢查天然氣與石油管線並能檢測有無甲烷外洩。（譯者：陳亦偉）1120214