新聞專題
中國偵察氣球入美領空1/97
傳布林肯考慮本週會王毅 美國務院：目前沒規劃
2023/2/14 07:06（2/14 07:18 更新）
美國國務院13日表示，目前沒有美國國務卿布林肯（圖）與中國資深官員會面的規劃。（中央社檔案照片）
（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美國國務卿布林肯據傳考慮本週稍晚在慕尼黑安全會議上，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。但美國國務院今天表示，目前沒有布林肯與中國資深官員會面的規劃。
布林肯（Antony Blinken）4日因中國偵察氣球入侵美國領空延後訪中。彭博（Bloomberg News）今天稍早引述知情人士指出，布林肯考慮在17日至19日召開的德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會晤王毅。
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報會上被問及此事時表示，美方一直都在評估外交選項，王毅出訪行程留給中方說明，美方也將有機會說明布林肯訪問行程。
但普萊斯強調：「我目前能告訴你的是，沒有布林肯與資深中國官員會面的規劃。」
至於美方是否不排斥這個選項，普萊斯說，美方願意也致力維持溝通管道暢通，維持溝通有不同方式，能拿起電話、在各自駐北京或華府使館會見官員、在第3國與官員會面，也能像布林肯之前規劃，前往中國進行面對面討論。
普萊斯表示，美方會檢視所有選項，若在當前美中關係下是合理選項，且有機會進行建設性與有用對話，華府自然會考慮。
中國外交部13日宣布，王毅將於14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯等國，並出席慕尼黑安全會議。（編輯：周永捷）1120214
延伸閱讀偵察氣球讓美中破冰亂套 布林肯：情勢允許再訪中路透：偵察氣球事件後 美中各有理由處理分歧偵察氣球遭美擊落 分析：中國如何調整反應程度考驗習近平中國偵察氣球後美軍3度擊落不明飛行物 調查進度一次看
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美國擊落侵入領空氣球後 布林肯傳考慮本週會王毅