偵察氣球遭美擊落 分析：中國如何調整反應程度考驗習近平

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中國偵察氣球入侵美國領空，4日遭美軍擊落，分析指出，中國如何調整事件反應程度成領導人習近平（圖）的難題。（中央社檔案照片）

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（中央社台北6日電）中國外交部、國防部對於高空氣球飛入美國領空後被擊落一事相繼發出聲明，直指美國「過度反應」。分析指出，中國如何調整事件反應程度同時可安撫輿論抗美呼聲將是領導人習近平的難題。

中國外交部昨天發出聲明，對於美國使用武力襲擊民用無人飛艇表達強烈不滿和抗議，「美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」，中國將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。

中國國防部以發言人譚克非名義對外發表談話指出，美國動用武力襲擊中國民用無人飛艇，這是明顯過度反應，對於美方做法表示嚴正抗議，「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。

紐約時報中文網6日報導，中國網路經常是民族主義情緒渲染、蔓延空間，網路強硬派發出與美對抗呼聲，將是當局處理難題；縱使習近平和其他中共領導人能夠無視公眾壓力，他們也會需要挽回面子的象徵性反制措施。

習近平現正疲於應對國內壓力，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛防疫措施驟然棄守、中國經濟持續缺乏生氣、累積多時的房地產危機、半導體產業困於制裁發展受阻等。

報導提到，對於美國擊落中國所屬的高空氣球一事，部分中國民眾在網路上強硬呼籲官方要對美有更加強而有力的反應，甚至有好戰者留言，「把美國飛機打下來」。

時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪台，中國民眾對此情緒沸騰，憤怒飆罵中國空軍沒有做出使裴洛西專機改變航行路線的動作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原先規劃在本週到訪北京，現則由於氣球事件宣告延期。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒受訪表示，布林肯就取消訪中決定致電中國最高外交政策官員王毅，這個做法表明，雙方都希望繼續保持溝通。

對於中美緊張關係，朱峰認為，就算氣球事件迅速平息，這件事也說明了中、美兩國互信度降到了一定水平，50多年前，中美關係破冰始於乒乓外交。

朱峰引用一個網路轉傳的說法，「中美關係從一個小球開始，現在因為一個大球或氣球而陷入困境」，從未想到這個隱喻會發生。（編輯：李雅雯/周慧盈）1120206