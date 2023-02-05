更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
中國偵察氣球入美領空
新聞專題
中國偵察氣球入美領空
首頁 / 兩岸

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023/2/5 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國偵察氣球入侵美國領空後，中方先辯稱是「民用」，又對布林肯延後訪中聲稱雙方「沒宣布過什麼訪問」。但中方1月間才公開歡迎布林肯訪中及軍報對軍用氣球的介紹，讓辯詞接連被打臉。

中國偵察氣球在美國蒙大拿州軍事要塞附近高空被發現後，引起軒然大波。為此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定近日訪問中國的行程宣告延期，美中關係再度陷入緊張。

陷入尷尬的中國對此接連辯解。中國外交部3日晚間以不具名發言人名義發表聲明，指這艘無人飛艇來自中國「屬民用性質，用於氣象等科研」。受西風帶影響且「自身控制能力有限」而嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因「不可抗力誤入」美國表示遺憾。

而在布林肯宣布延後訪問中國的行程後，中國外交部4日上午同樣以不具名發言人名義發表聲明，宣稱「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

中國外交部提到「雙方都沒有宣布過什麼訪問」的說詞，頗令外界錯愕。但隨即有中國網友找出證據，直指中國外交部發言人汪文斌1月17日回答媒體詢問時曾表示，「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，直接打臉上述「沒有宣布過什麼訪問」的說法。

至於偵察氣球屬「民用科研」用途說，有網友引用解放軍報2022年2月11日以「軍氣氣球：飄在戰場夾縫中」為題的文章。內容提到，高空氣球可攜帶太陽能電池和相關偵察、監視、通訊設備，在數萬公尺高空長時間駐留，充當「超低軌道衛星」角色。這代表即使是所謂「民用科研」氣球，在攜帶相關設備後即可擁有偵察功能。

此外，觀察者網同年2月28日針對台灣上空發現共軍軍用氣球的報導發表文章坦承，「軍用氣球也不是子虛烏有」。2021年珠海航展中，中國航空工業、中國電科、航天科工即曾展示多款可搭載雷達光電探測設備的高空繫留氣球。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120205

#布林肯
#中國
#中國外交部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀