回應布林肯訪華 北京：具體安排保持溝通

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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）美媒POLITICO報導，美國國務卿布林肯將於2月5日訪問北京，並會晤中國外長秦剛。中國外交部今天回應，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。

陸媒澎湃新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，會上有媒體詢問相關問題時，中國外交部發言人汪文斌做上述回應。

汪文斌接著表示，中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係。

他指出，希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

美國媒體POLITICO報導，布林肯（Antony Blinken）這次訪問北京可能會談及俄烏戰爭、中國持續擴大的核武庫、停滯的雙邊緝毒合作和被關在中國的美國公民。

布林肯這趟眾所矚目的中國行，是美國總統拜登與習近平去年11月在印尼會談的後續行動，在雙邊關係惡化之際，拜登當時承諾與北京「維持開放的溝通管道」。（編輯：周慧盈）1120117