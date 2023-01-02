布林肯與秦剛通話談美中關係 中國外交部證實

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他今天與剛上任的中國外交部長秦剛通電話，討論美中關係。中國外交部在聲明中證實雙方通電話。

路透社報導，中國原駐美大使秦剛上週剛接任中國外交部長。布林肯在推特（Twitter）上表示，他在電話中和秦剛討論美中關係，以及致力保持溝通管道暢通。

報導說，秦剛是中國國家主席習近平信任的得力助手，在北京和華府尋求穩定雙方關係之際，中國12月30日任命秦剛為新任外長。

中國外交部證實秦剛和布林肯通電話。

中國外交部在官網聲明中說：「秦剛向布林肯道別，憶及在擔任駐美大使期間與布進行了數次坦誠、深入、富有建設性的會見。期待與布繼續保持密切工作關係，推動中美關係改善發展。雙方並在通話中互致新年問候。」

56歲的秦剛接替王毅出任外長一職。69歲的王毅在過去10年擔任中國外交部長，去年10月獲拔擢為中國共產黨中央政治局委員。

報導說，與前任駐美大使崔天凱任職8年相比，秦剛擔任駐美大使僅17個月相對短暫。儘管秦剛在任職期間談到美中關係時似乎語帶樂觀，他的任期恰逢兩國關係惡化。

在王毅擔任外長期間，北京和華府因貿易和台灣等種種議題，緊張關係急劇升級。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1120102