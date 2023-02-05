美本土與周邊發現2顆中國間諜氣球 傳附近還有1顆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國2日宣布在蒙大拿州上空發現一顆入侵領空的中國間諜氣球後，3日拉丁美洲上空也發現一顆。匿名消息人士透露，可能還有第3顆中國間諜氣球在美國附近徘徊，但未透露位置。

來自維吉尼亞州朗里空軍基地（Langley Air Force Base）的一架F-22戰鬥機，昨天下午2時39分發射一枚AIM-9X飛彈，在南卡羅來納州沿岸外海擊落第一顆中國間諜氣球。

英國「每日郵報」（Daily Mail）與美國「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，一名消息人士說，氣球被發現讓中國很難堪，中方被這次事件「嚇壞了」，「他們處境非常艱難」，「而且他們現在能打的牌非常少」。

中方稱第一顆氣球是偏離預定航線的氣象觀測民用飛艇，然而兩名官員昨天告訴華郵，這些氣球是中國軍事監測計畫的一環。官員「不知道」這些氣球的實際作用，僅表示它們擁有「若干精密的通訊設備」。

在蒙大拿州發現的第一顆氣球經過一處美軍基地上空，而該基地是核飛彈發射井所在地。官員之前致力確保氣球無法蒐集基地情資，但未公布方法。

一名國防高官說，中國氣球過去曾4度入侵美國本土，其中一次在拜登（Joe Biden）上任總統初期，前總統川普（Donald Trump）任內有3次。

但川普任命的前美國防長艾斯培（Mark T. Esper）3日告訴美國有線電視新聞網（CNN），他不記得有過這種事，若發生過他「肯定會記得」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120205