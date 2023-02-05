偵察氣球讓布林肯延後訪中 美前官員：或許是好事

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）中國偵察氣球入侵美國領空，並未讓華府人人都激動，一些前官員表示，此事恰好給予美國外交官需要的東西：與北京談判的更多籌碼。

中方這枚氣球迫使美軍出動戰機、促使美國議員要求拜登政府有所回應，還導致國務卿布林肯（Antony Blinken）無限期延後本週末訪問北京的行程。

但美國政治新聞機構Politico報導，布林肯出訪北京在重大議題上取得讓步的希望不大，這些議題包括北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭、侵犯人權或威脅台灣。

若干曾經從事國際協商的官員如今表示，布林肯可能取得更有利的地位，不過這項優勢可能隨著時間消退。

前美國總統情報顧問委員會（Intelligence Advisory Board）高級主管麥馬洪（Heather McMahon）說：「這件事肯定會增加美國的籌碼。每當有間諜活動被揭穿，會給目標國家優勢。」

布林肯原本準備今明兩天在中國會見高官，跟進美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島（Bali）的會談。在美中雙邊關係愈來愈緊張之際，拜登當時承諾會跟北京「維持開放的溝通管道」。

但五角大廈2日宣布一枚中國偵察氣球在蒙大拿州上空徘徊，使布林肯取消訪問。北京3日承認氣球屬於中方，宣稱是中國民用科研「無人飛艇」受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。

Politico指出，中國承認並由外交部罕見表達「遺憾」，顯示北京試圖穩定與美國的關係，現正處於損害控管模式。

美國企業研究所（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）曾擔任白宮國家安全會議（National Security Council）反恐事務副國家安全顧問的助理。庫伯說，氣球事件被揭露「讓中國有點落入劣勢」。

這可能給予布林肯優勢，使他之後訪問中國能敦促北京端出有意義的成果。

創辦「對話基金會」（Dui Hua Foundation）關注中國良心犯的康原（John Kamm）已跟中國官員打交道數十年，他說，氣球事件「使中國承受壓力，須為他們的作為做些什麼來表達善意」。

布林肯原定在兩天的北京行會見中國外交部長秦剛，可能還會跟習近平見面。但行程多半將流於形式，在台灣、美中貿易緊張、中國人權紀錄、中國核武庫擴張、中國與俄羅斯就烏克蘭戰爭站在同一陣線等議題上，由美中雙方各自複述自身立場。

前美國國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）在氣球消息曝光前接受訪問，他說，布林肯訪中不太可能就上述任何議題創造進展，「北京藉『對談』來減低壓力，不給任何有意義的東西，並讓另一方丟臉」。

但有些人說，布林肯本可藉機當面加重對中國的要求。

歐巴馬政府時期的亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，如果布林肯現在訪中，「習近平與中國人可能會很尷尬，並感謝他希望把事情拋諸腦後而前來」，氣球事件本可變成「孺子可教的時刻」。

羅素認為，延後訪問恐使中國的防衛心隨著時間變得更強、更不傾向達成共識。但他強調自己了解拜登政府的考量。

中國政府近來已放軟外交態度，在應付災難性的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和經濟走下坡之際，致力降低美中緊張程度。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120205