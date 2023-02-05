美國擊落偵察氣球 共軍：保留使用必要手段權利

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（中央社台北5日電）中國國防部發言人譚克非今天對偵察氣球遭美國擊落聲稱，美方動用武力襲擊中國「民用無人飛艇」是「明顯過度反應」，中方對此表示嚴正抗議，並保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

中國國防部下午以發言人譚克非「就美方武力襲擊中國民用無人飛艇發表談話」的名義，代表中國軍方作上述表態。

在中國軍方表態前，中國外交部上午率先對此事表態說，中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。中方經核查後已多次告知美方，這艘飛艇屬「民用性質」，因「不可抗力」進入美國，「完全是意外情況」。

聲明說，中方明確要求美方以冷靜、專業、克制方式妥善處理。而「美國防部發言人也表示，該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

中國外交部這項聲明揚言，中方將堅決維護「有關企業的正當權益」，同時保留「作出進一步必要反應」的權利。（編輯：邱國強/李雅雯）1120205