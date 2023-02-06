更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其震央附近台僑家人待援 土敘兩國已知逾600死
首頁 / 國際
中國偵察氣球入美領空
新聞專題
中國偵察氣球入美領空1/47
首頁 / 國際

中國偵察氣球惹議 南韓外交部：應公開充分說明

2023/2/6 16:33（2/6 16:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）中國偵察用高空氣球日前侵犯美國領空引發各界關注，南韓外交部表示，不能容忍他國侵犯領土主權的立場，認為中方有必要就這次事件向國際公開充分說明。

韓聯社報導，南韓外交部官員今天說，侵犯領土主權的行為在國際法上絕對無法容忍，也是南韓政府的基本立場，認為中國有必要就這次事件向國際社會公開充分說明；對於美國擊落偵察氣球的行為，也認同美方擁有採取必要安全措施的權利。

南韓外交部長朴振3日在美國進行的韓美外交部長會議會後記者會上就曾提到，中方應盡快提供誠實說明。

美國政府2日表示，發現中國高空偵察氣球近日進入美國領空，疑似蒐集敏感情資，中國外交部雖承認氣球來自中國，但聲稱為民用性質，用於氣象等科研。在美國總統拜登命令下，美國國防部於當地時間4日下午出動戰機擊落偵察氣球，引發雙邊糾紛。

至於中國偵察氣球動向，南韓國防部表示，依美方評估的中國偵察氣球高度與南韓軍方空防能力等因素判斷，中國偵察氣球應未通過南韓領空，空軍雷達也未偵測到相關蹤跡。

不過，南韓KBS電視台引述軍方高層說法報導，位於北部京畿道漣川郡邊境一帶5日發現來自北韓的直徑2公尺氣球飛進南韓領空，漣川當地前線部隊透過紅外線監測裝置（TOD）捕捉到氣球蹤跡後立即上報至合同參謀本部。

能透過紅外線監測裝置識別，代表這枚氣球飛行高度極低，合同參謀本部最後判斷氣球只是氣象觀測用，不具敵意，因此未採取應對措施，僅下令加強監視相關動向。

軍方人士說明，南韓也會向海外其他地區飄送氣象觀測用氣球。來自北韓的這枚氣球在南韓東北部邊境一帶停留數小時後飄向東海。（編輯：張芷瑄）1120206

#南韓
#中國
#美國
朴振
南韓外長華府會布林肯 稱美韓致力強化延伸嚇阻尹錫悅擬赴美國是訪問 凸顯韓美全面合作重要性
拜登
美議員批拜登太慢擊中國氣球 損台日等夥伴信心批太晚擊落中國氣球 美共和黨議員：拜登試圖掩蓋
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國偵察氣球侵美領空 外交部：挑釁行徑本應受國際譴責