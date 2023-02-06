中國偵察氣球惹議 南韓外交部：應公開充分說明

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）中國偵察用高空氣球日前侵犯美國領空引發各界關注，南韓外交部表示，不能容忍他國侵犯領土主權的立場，認為中方有必要就這次事件向國際公開充分說明。

韓聯社報導，南韓外交部官員今天說，侵犯領土主權的行為在國際法上絕對無法容忍，也是南韓政府的基本立場，認為中國有必要就這次事件向國際社會公開充分說明；對於美國擊落偵察氣球的行為，也認同美方擁有採取必要安全措施的權利。

南韓外交部長朴振3日在美國進行的韓美外交部長會議會後記者會上就曾提到，中方應盡快提供誠實說明。

美國政府2日表示，發現中國高空偵察氣球近日進入美國領空，疑似蒐集敏感情資，中國外交部雖承認氣球來自中國，但聲稱為民用性質，用於氣象等科研。在美國總統拜登命令下，美國國防部於當地時間4日下午出動戰機擊落偵察氣球，引發雙邊糾紛。

至於中國偵察氣球動向，南韓國防部表示，依美方評估的中國偵察氣球高度與南韓軍方空防能力等因素判斷，中國偵察氣球應未通過南韓領空，空軍雷達也未偵測到相關蹤跡。

不過，南韓KBS電視台引述軍方高層說法報導，位於北部京畿道漣川郡邊境一帶5日發現來自北韓的直徑2公尺氣球飛進南韓領空，漣川當地前線部隊透過紅外線監測裝置（TOD）捕捉到氣球蹤跡後立即上報至合同參謀本部。

能透過紅外線監測裝置識別，代表這枚氣球飛行高度極低，合同參謀本部最後判斷氣球只是氣象觀測用，不具敵意，因此未採取應對措施，僅下令加強監視相關動向。

軍方人士說明，南韓也會向海外其他地區飄送氣象觀測用氣球。來自北韓的這枚氣球在南韓東北部邊境一帶停留數小時後飄向東海。（編輯：張芷瑄）1120206